Czy głodówka jest zdrowa? Naukowcy odkryli nowy, korzystny efekt krótkiego postu

Nie ma wątpliwości, że długotrwała głodówka może być śmiertelnie niebezpieczna, prowadzi do awitaminozy i stopniowego wyniszczenia organizmu. Naukowcom z Kanady udało się jednak wykazać, że krótkotrwały post w niektórych przypadkach może jednak dawać korzystne rezultaty.

Głodówka może pomóc w zwalczaniu infekcji pokarmowych

Na łamach „PLOS Pathogens” zespół badaczy pod kierunkiem prof. Bruce'a Vallance'a z University of British Columbia w Vancouver przedstawił wyniki badań na myszach laboratoryjnych celowo zakażonych bakterią Salmonella enterica, która jest jedną z powszechnych przyczyn infekcji pokarmowych. Wszystkie osobniki głodzono wcześniej przez 48 godzin, a potem sprawdzano, co się dzieje pod wpływem głodówki lub podczas spożywania jedzenia.

Naukowcom udało się udowodnić, że post przyczynia się do zahamowania stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym i zapobiega dalszemu rozwojowi infekcji.

U zwierząt, którym podano pokarm po 1 dniu od zakażenia, niemal natychmiast (w błyskawicznym tempie) dochodziło do namnażania się bakterii. Obserwowany u nich stan zapalny był jednak dużo łagodniejszy w porównaniu do gryzoni, które jadły normalny pokarm i nie pościły.

Natomiast w przypadku osobników, które dalej głodzono, nie zauważono ani uszkodzenia tkanek spowodowanego atakiem patogenów na nabłonek jelitowy, ani nawet dalszego rozwoju infekcji.

Pozytywne skutki krótkotrwałej głodówki

Badacze uważają, że krótka głodówka może w pewnym stopniu działać ochronnie na mikroflorę jelitową i zapobiegać rozwojowi zakażeń pokarmowych nawet przy bardzo silnych stanach zapalnych jelit (post nie chroni jednak przed samą infekcją). Ograniczenie pokarmu może sprawiać, że flora bakteryjna jelit zaczyna izolować zgromadzone wcześniej składniki odżywcze, co uniemożliwia dostęp do energii innym patogenom, które potrzebują jej do rozwoju i zaatakowania całego organizmu.

Podobnie korzystny wpływ głodówki zaobserwowano także podczas doświadczeń z powszechnie występującą w odchodach zwierząt baterią Campylobacter jejuni wywołującą ostre zapalenie jelit i żołądka.

Krótkotrwała, terapeutyczna głodówka lub znaczne ograniczenie spożywanych kalorii może działać pozytywnie na mikroflorę jelitową i korzystnie modulować przebieg zarówno infekcji pokarmowych, jak i innych niezakaźnych chorób układu pokarmowego – udało się udowodnić naukowcom z Kanady.

Nowe odkrycie ma spory potencjał do tego, by wykorzystać pozytywny efekt głodówek w leczeniu stanów zapalnych w obrębie przewodu pokarmowego.

