Uwaga! W tych makaronach wykryto groźną toksynę. GIF wycofuje 7 partii skażonych produktów

Nie należy spożywać produktów oznaczonych poniższymi numerami partii – ostrzega GIS. O jakie makarony konkretnie chodzi?

Sanepid wycofuje makarony zawierające deoksyniwalenol

Makaron razowy świderki z mąki z pszenicy durum La Campagna 500 g (nr partii 25.03.2024/05P/1/002 L.084.21/V20/1, data minimalnej trwałości 25.03.2024)

(nr partii 25.03.2024/05P/1/002 L.084.21/V20/1, data minimalnej trwałości 25.03.2024) Makaron razowy rurki z mąki z pszenicy durum La Campagna 500 g (nr partii 25.03.2024/03P/1/005 L.085.21/V20/1 lub L.085.21/V17/1, data minimalnej trwałości 25.03.2024)

(nr partii 25.03.2024/03P/1/005 L.085.21/V20/1 lub L.085.21/V17/1, data minimalnej trwałości 25.03.2024) Makaron pełnoziarnisty Tiradell świderki 500 g (nr partii 25.03.2024/01P/1/002 L.084.21/V20/1 lub L.084.21/V07/1, data minimalnej trwałości 25.03.2024)

(nr partii 25.03.2024/01P/1/002 L.084.21/V20/1 lub L.084.21/V07/1, data minimalnej trwałości 25.03.2024) Makaron pełnoziarnisty Tiradell penne 500 g (nr partii 25.03.2024/03P/1/005 L.084.21/V07/1 lub L.085.21/V17/1, data minimalnej trwałości 25.03.2024)

(nr partii 25.03.2024/03P/1/005 L.084.21/V07/1 lub L.085.21/V17/1, data minimalnej trwałości 25.03.2024) Makaron pełnoziarnisty Pol – Mak świderki 400 g (nr partii 25.03.2023/05P/1/002 L.084.21/M20/1, data minimalnej trwałości 25.03.2023)

(nr partii 25.03.2023/05P/1/002 L.084.21/M20/1, data minimalnej trwałości 25.03.2023) Makaron pełnoziarnisty Pol – Mak pióra 400 g (nr partii 26.03.2023/05P/1/001 L.086.21/M17/1 lub L.086.21/M20/1, data minimalnej trwałości 26.03.2023)

(nr partii 26.03.2023/05P/1/001 L.086.21/M17/1 lub L.086.21/M20/1, data minimalnej trwałości 26.03.2023) Makaron razowy Makarony Polskie spaghetti 400 g (nr partii 08.04.2024/07D/1/003 L.099.21/D16/1, data minimalnej trwałości 08.04.2024)

twitter

Czym jest deoksyniwalenol, który wykryto w makaronach?

Deoksyniwalenol (DON) ma szkodliwe działanie na zdrowie człowieka i może prowadzić do problemów z układem pokarmowym, wymiotów i biegunek, a także powiększenia pęcherzyka żółciowego i krwawienia do światła przewodu pokarmowego. Grozi też chorobami płuc i nerek, a nawet jest w stanie przedostać się bezpośrednio do mózgu, gdzie może oddziaływać na receptory dopaminowe.

Występuje najczęściej w zbożach (takich jak: pszenica, kukurydza, jęczmień, owies, ryż) oraz w przetworach zbożowych (np. w mące, makaronach, pieczywie lub płatkach). Powstaje na różnych etapach uprawy, w czasie dojrzewania zbóż na polu lub podczas zbiorów i w trakcie przechowywania przy szczególnie dużej wilgotności i umiarkowanej temperaturze.

„Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wykryciu DON w jednej partii makaronu postanowił o wycofaniu również innych powiązanych partii. Dodatkowo producent wykonał badania na próbkach archiwalnych, które potwierdziły przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu deoksyniwalenolu (DON). Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania” – czytamy w najnowszym ostrzeżeniu GIS z 12 sierpnia 2021 r.

Czytaj też:

Co świadczy o zbyt wysokim poziomie cholesterolu? 10 nieoczywistych objawówCzytaj też:

Śliwki – owocowi pogromcy cholesterolu, z których można zrobić... zdrową Nutellę!