Jak sprawić, by sól była mniej szkodliwa? Proste rozwiązanie może zapobiec milionom zgonów

Według nowych badań przeprowadzonych na grupie liczącej ponad 21 tys. osób przez specjalistów z The George Institute for Global Health we współpracy z ekspertami z UNSW w Sydney, zastąpienie soli kuchennej substytutem o obniżonej zawartości sodu z dodatkiem potasu, znacznie zmniejsza częstość udarów, zawałów serca i przedwczesnych zgonów.

Szczegółowy tego odkrycia opisano na łamach prestiżowego „The New England Journal of Medicine”, a po raz pierwszy omówiono je publicznie podczas ostatniego Kongresu Towarzystwa Kardiologicznego w Paryżu.

Jak sprawić, by sól była mniej szkodliwa? Nowe odkrycie

Naukowcy tłumaczą, że do nadciśnienia i podwyższonego ryzyka udaru mózgu oraz chorób serca (a w konsekwencji przedwczesnej śmierci) prowadzi wysokie spożycie sodu, a niskie – potasu. Stosowanie substytutu soli, w którym część chlorku sodu jest zastąpiona chlorkiem potasu, może zaś wyraźnie ograniczyć skalę tego problemu – przekonują badacze.

Choć od dawna wiadomo, że zamienniki zwykłej soli obniżają ciśnienie krwi, ale ich wpływ na choroby serca, udary i zwiększone ryzyko przedwczesnego zgonu do tej pory uznawano za niejasny.

W soli powinno być więcej potasu, a mniej chlorku sodu, by była zdrowsza

Według prof. Sallie Pearson z Center for Big Data Research in Health, to stosunkowo proste i tanie rozwiązanie może skutecznie ograniczyć powszechny na całym świecie poważny problem z chorobami układu sercowo-naczyniowego, które co roku powodują miliony przypadków śmiertelnych.

„Prawie każdy na świecie je więcej soli niż powinien. Przejście na substytut soli to coś, co każdy mógłby zrobić, gdyby takie zamienniki były powszechnie dostępne na półkach sklepów i supermarketów” – przekonuje prof. Bruce Neal z The George Institute for Global Health.

Na dodatek jest to stosunkowo tanie rozwiązanie, bo choć substytutu soli są nieco droższe niż 100-proc. chlorek sodu, to nadal nie są to zbyt kosztowne produkty.

„Oprócz wykazania wyraźnych korzyści zdrowotnych nasze badanie rozwiewa również wszelkie wątpliwości dotyczące możliwych skutków ubocznych takiej zmiany. Dotąd jednak nie odnotowaliśmy żadnych szkód spowodowanych dodaniem potasu do soli. Choć stosowanie takich zamienników odradzane jest np. pacjentom z poważnymi chorobami nerek, to jednak takie osoby powinny także trzymać się z daleka od zwykłej soli kuchennej” – przekonuje prof. Neal”.

Naukowcy przez 5 lat analizowali stan zdrowia 21 tys. dorosłych osób, które przeszły udar lub miały problem z nadciśnieniem. Badacze sprawdzali, jak na nich wpłynie spożywanie substytutu soli lub zwykłej soli kuchennej (zawierającej 100 proc. chlorku potasu). Okazało się, że dzięki zamiennikom soli udało się:

obniżyć ryzyko udaru mózgu o 14%,

obniżyć całkowitą liczbę zdarzeń sercowo-naczyniowych o 13%,

zmniejszyć liczbę przypadków przedwczesnych zgonów o 12%.

„Gdyby sól została zastąpiona substytutem soli na całym świecie, co roku zapobiegłoby się kilku milionom przedwczesnych zgonów” – przekonuje prof. Neal.

Jego zdaniem tylko w Chinach w ten sposób można ograniczyć liczbę przedwczesnych zgonów o ponad 400 tys. „To po prostu najbardziej wartościowe badanie, w które kiedykolwiek byłem zaangażowany. Zamiana soli kuchennej na substytut to tanie rozwiązanie, dzzięki któremu można uzyskać ogromne korzyści w skali globalnej” – dodaje badacz.

W tych produktach jest najwięcej soli. Na co zwrócić uwagę?

W których produktach jest najwyższe stężenie soli? Możecie się nieźle zaskoczyć! Wbrew pozorom sporo tego składnika znajduje się w pokarmach, które powszechnie uznajemy za zdrowe.

Wędzone ryby



łosoś wędzony 3.68 mg sodu w 100 g (1470 g soli w 100 g)dorsz wędzony 2.93 mg sodu w 100 g (1170 g soli w 100 g)makrela wędzona 2.93 mg sodu w 100 g (1170 g soli w 100 g)śledź marynowany 2.63 mg sodu w 100 g (1050 g soli w 100 g)śledź w oleju 1.41 mg sodu (562 g soli w 100 g)śledź w sosie pomidorowym 1.37 sodu w 100 g (548 g soli w 100 g)tuńczyk w wodzie 1.29 sodu w 100 g (515 g soli w 100 g)tuńczyk w oleju 1.29 sodu w 100 g (515 g soli w 100 g)

* szacuje się, że 1 g sodu odpowiada około 2,5 g soli















Wędliny





salami popularne 3.27 mg sodu w 100 g (1307 g soli w 100 g)kiełbasa podwawelska 2.54 mg sodu w 100 g (1017 g soli w 100 g)kiełbasa zwyczajna 2.12 mg sodu w 100 g (848 g soli w 100 g)







Płatki kukurydziane



Płatki śniadaniowe mają 2.92 mg sodu w 100 g (1167 g soli w 100 g)





Sery





Ser typu "Feta": 2.75 mg sodu w 100 g (1100 g soli w 100 g)Ser camembert pełnotłusty: 2.42 mg sodu w 100 g (966 g soli w 100 g)Ser brie pełnotłusty: 2.42 mg sodu w 100 g (880 g soli w 100 g)Ser edamski tłusty: 1.55 mg sodu w 100 g (618 g soli w 100 g)











Chipsy i słone przekąski



Chipsy paprykowe zawierają 2.15 mg sodu w 100 g (859 g soli w 100 g), pełne soli (jak sama nazwa wskazuje) są także... słone przekąski. Warto też uważać na popcorn i dodatkowo go nie dosalać.







Gotowe sosy



Musztarda ma 1.9 mg sodu w 100 g (760 g soli w 100 g). Dużo soli może zawierać też keczup (907 mg w 100 g). Absolutnym rekordzistą jest zaś sos sojowy, który w zaledwie jednej łyżeczce może mieć aż 1000 mg soli.





Pieczywo





Bułki bagietki – 1.78 mg sodu w 100 g (710 g soli w 100 g)Groszek ptysiowy – 1.32 mg sodu w 100 g (529 g soli w 100 g)Bułki grahamki – 1.18 mg sodu w 100 g (473 g soli w 100 g)Bułki kajzerki – 1.16 mg sodu w 100 g (463 g soli w 100 g)Chleb żytni jasny –1.14 mg sodu w 100 g (456 g soli w 100 g) Chleb baltonowski – 1.09 mg sodu w 100 g (434 g soli w 100 g)Bułki i rogale maślane – 1 mg sodu w 100 g (398 g soli w 100 g)Pumpernikiel – 0.99 mg sodu w 100 g (395 g soli w 100 g)Bułki pszenne zwykłe – 0.95 mg sodu w 100 g (379 g soli w 100 g)Chleb żytni razowy litewski – 0.89 mg sodu w 100 g (357 g soli w 100 g)Chałka – 0.7 mg sodu w 100 g (279 g soli w 100 g)





















Kiszonki





Ogórek kwaszony: 1.76 mg sodu w 100 g (703 g soli w 100 g)Ogórek konserwowy: 0.97 mg sodu w 100 g (389 g soli w 100 g)Kapusta kwaszona: 0.65 mg sodu w 100 g (260 g soli w 100 g)









Batony





Baton” Snickers”: 0.9 mg sodu w 100 g (359 g soli w 100 g)Baton” MilkyWay”: 0.61 mg sodu w 100 g (242 g soli w 100 g)Baton „Mars”: 0.47 mg sodu w 100 g (186 g soli w 100 g)









Konserwy, marynaty i produkty typu instant



Warto zdawać sobie sprawę z tego, że choć świeże warzywa zawierają śladowe ilości sodu, to jednak zupełnie inaczej jest po ich zakonserwowaniu.

Kubek kukurydzy z puszki może mieć 0,73 g sodu, zielony groszek konserwowy ma w 100 g 0,45 mg sodu i 178 g soli, a 100 g marynowanych oliwek około 9 g (warto przed spożyciem dokładnie przepłukać je wodą).

Lepiej też uważać na gotowe soki warzywne, bo te bez obniżonej ilości sodu mogą zawierać zbyt dużo soli. Jeszcze większą ostrożność należy zachować przy spożywaniu zupek z puszki, chińskich zupek lub zup rozpuszczalnych typu instant, bo w jednej porcji może kryć się wielokrotnie więcej soli niż zaleca się w ciągu doby. Czytaj też:

