Zbyt wysoki poziom cholesterolu pomaga rozwijać się nowotworom. Nowe odkrycie

Większość komórek rakowych ginie z powodu stresu w czasie próby tworzenia przerzutu. Cholesterol pomaga im jednak uniknąć tej śmierci – informują badacze na łamach pisma „Nature Communications”.

Jak szkodzi nadmiar cholesterolu? Jakim nowotworom sprzyja?

Jak już wiadomo, zbyt wysoki poziom cholesterolu we krwi zwiększa ryzyko rozwoju raka piersi i pogarsza rokowania przy wielu innych nowotworach. Stojące za tym mechanizmy nie były jednak dobrze poznane.

Autorzy nowego badania odkryli tymczasem, w jaki sposób komórki raka piersi dzięki cholesterolowi uodparniają się na stres, co pomaga im przeżyć i tworzyć nowe guzy.

„Większość nowotworowych komórek ginie w trakcie tworzenia przerzutu – to bardzo obciążający je proces” - podkreśla prof. Donald P. McDonnell z Duke University School of Medicine. „Tych kilka komórek, które nie zginą, potrafi uniknąć spowodowanej stresem śmierci. Odkryliśmy, że cholesterol zasila tę zdolność” – tłumaczy ekspert.

Już wcześniej jego zespół zauważył, że nowotwory pobudzane przez żeński hormon estrogen korzystały z wyższego stężenia pochodnych cholesterolu, które działają podobnie do wspomnianego hormonu. Jednak, jak się okazało, cholesterol pomagał też komórkom raka piersi niewrażliwym na estrogen.

Komórki nowotworowe „lubią” wysoki poziom cholesterolu

Nowe badanie prowadzone na hodowlach komórkowych oraz na myszach pokazało, że migrujące komórki nowotworowe w odpowiedzi na stres pochłaniają duże ilości cholesterolu. Większość ginie, ale przeżywają te najodporniejsze, które potem się namnażają i tworzą przerzuty. Według badaczy prawdopodobnie korzystają z tego różne typy nowotworów, np. czerniak. Dobra wiadomość jest taka, że opisany proces można potencjalnie wykorzystać w leczeniu.

„Odkrycie tego mechanizmu wskazuje na nowe podejścia, które mogą okazać się skuteczne w terapii zaawansowanej choroby. Rozwijane są już terapie, które wpływają na opisany proces. Co ważne, nasze wyniki ponownie pokazują, dlaczego obniżenie stężenia cholesterolu – czy to z pomocą leków, czy diety - to dobry pomysł, jeśli chodzi o wspieranie zdrowia” – mówi prof. McDonnell.

Jak objawia się nadmiar cholesterolu w organizmie? Sprawdź najczęstsze symptomy

Żółtaki, czyli złogi cholesterolowe na powiece lub w kącikach oczu (i nie tylko)



Jednym z najbardziej charakterystycznych symptomów hipercholesterolemii, są drobne grudki na skórze, które ze względu na żółtawe zabarwienie często nazywa się potocznie żółtakami cholesterolowymi lub kępkami żółtymi.

Co najmniej u połowy osób, które się z nimi zmagają, świadczą o zbyt wysokim poziomie cholesterolu we krwi. Najczęściej pojawiają się na powiekach lub w okolicach kącików oczu, ale mogą też występować na innych częściach ciała, m.in. na nadgarstkach i ścięgnach Achillesa, a także łokciach lub kolanach.

Powszechnie myli się je z tzw. kaszakami, czyli niewielkimi torbielami w pobliżu gruczołów łojowych. W przeciwieństwie do nich nie są jedynie drobnym defektem kosmetycznym.



Blada i błyszcząca skóra na stopach oraz częste uczucie „ciężkości nóg”



Zbyt wysoki poziom cholesterolu może doprowadzić do tego, że nasze stopy z powodu nieprawidłowego ukrwienia stają się blade i pojawia się na nich specyficzna, lekko błyszcząca warstwa, a skóra staje się bardziej napięta. Słaby przepływ krwi w kończynach może również sprawić, że nasze nogi zaczynają być bardzo ciężkie i odczuwamy przez to dyskomfort.



Trudno gojące się rany



Jeśli poziom cholesterolu jest byt duży, wpływa to na działanie tętnic obwodowych. Osoby z hipercholesterolemią mogą zauważyć, że w przypadku pojawienia się u nich ran, trudniej dochodzi do ich zagojenia, a na ciele dłużej utrzymują się blizny.



Częste skurcze kończyn – zwłaszcza wieczorem oraz „lodowate stopy”



Nadmiar cholesterolu utrudnia prawidłowe krążenie krwi, przez co częściej może dochodzić do skurczów nóg lub innego charakterystycznego objawu sprawiającego, że stale nasze stopy wydają się być zimne.

Spowodowane zbyt wysokim cholesterolem przewężenie naczyń krwionośnych, w których odkłada się tzw. blaszka miażdżycowa, może zaś doprowadzić do tego, że często drętwieją nam nogi i odczuwamy specyficzne mrowienie.



Ból w klatce piersiowej



Uczucie pieczenia za mostkiem lub ból w okolicy serca (promieniujący z okolic mostka do ramion) często wiążemy z chorobą wieńcową. Podobne objawy może dawać także zbyt wysoki cholesterol. Możemy wówczas odczuwać drętwienie rąk i kołatanie serca nawet po niewielkim wysiłku lub pod wpływem stresu.

Hipercholesterolemia doprowadza do odkładania się cholesterolu na ścianach tętnic i wytworzenia tzw. blaszki miażdżycowej, która utrudnia funkcjonowanie naczyń krwionośnych i może spowodować nawet zawał mięśnia sercowego.



Guzki na ścięgnach Achillesa oraz nadgarstkach, a nawet... wolniej odrastające włoski po depilacji



Charakterystyczne złogi cholesterolowe w postaci zgrubień na nadgarstkach lub w okolicach ścięgna Achillesa świadczą o nadmiarze cholesterolu we krwi. W przypadku hipercholesterolemii część osób obserwuje, że po depilacji wolniej odrastają im włoski.

Niektórzy mogą również zauważyć, że pod wpływem zbyt wysokiego poziomu cholesterolu powierzchnia paznokci u nóg staje się grubsza i trudniej ją przycinać.



Problemy z koncentracją



Zmiany miażdżycowe spowodowane nadmiarem cholesterolu mogą mieć także wpływ na to, jak funkcjonuje nasz mózg. Hipercholesterolemia może doprowadzić do problemów z koncentracją i sprawiać, że trudniej jest się nam skupić na wykonywanych zadaniach lub zapamiętać to, co w danej chwili jest istotne.



Szybkie męczenie się



Nadmiar cholesterolu może prowadzić do tego, że szybko odczuwamy zmęczenie nawet przy niewielkim wysiłku. Powolny spacer może sprawić, że zaczynają nas mocniej boleć nogi.

Hipercholesterolemia może utrudniać transportowanie tlenu do komórek, przez co szybciej stajemy się osłabieni.



Nadwaga i problem z utrzymaniem prawidłowej masy ciała



Ryzyko hipercholesterolemii zwiększa nadwaga i otyłość. Osoby, które mają nieprawidłową masę ciała, są bardziej narażone na nadmiar cholesterolu we krwi. Jeśli ważymy zbyt dużo, powinniśmy regularnie badać poziom cholesterolu i wykonywać tzw. profil lipidowy, czyli lipidogram.



Zawroty głowy i omdlenia



Objawy te pojawiają się zazwyczaj w przypadku tzw. hipercholesterolemii rodzinnej, na którą może cierpieć od 80 do nawet 160 tys. Polaków.

Choroba ma podłoże genetyczne i częściej zdarza się w rodzinach, w których doszło do zgonu przed 55. rokiem życia z powodu zawału mięśnia sercowego.

U chorych mogą pojawiać się częste zawroty głowy oraz omdlenia, do których przyczynia się zbyt wysoki poziom cholesterolu.Czytaj też:

