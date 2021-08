Co słodkiego mogą jeść osoby walczące z cukrzycą? 12 najzdrowszych przekąsek

Nawet jeśli nie mamy zdiagnozowanej cukrzycy, to opychanie się wysokokalorycznymi i pełnymi białego cukru słodyczami, nie jest wskazane i szybko może się negatywnie odbić na naszym zdrowiu prowadząc do nadwagi, otyłości lub miażdżycy – nie mówiąc nawet o szkodliwym wpływie na stan naszej jamy ustnej i próchnicy prowadzącej do ubytków w uzębieniu.

W przypadku osób, które mają problem z utrzymaniem prawidłowego poziomu cukru we krwi, należy jednak zwracać szczególną uwagę na to, co się je. Dla wielu ludzi dosyć problematyczne może być znalezienie wartościowych przekąsek, które doskonale zaspokajają potrzebę na „małe co nieco”, choć wbrew pozorom nie powodują drastycznych wahań glukozy.

Wcale nie chodzi o specjalnie wyselekcjonowane dla cukrzyków produkty pozbawione sacharozy, którą zastępują zdrowe zamienniki cukru tj. stewia, erytrytol czy ksylitol. Doskonale mogą sprawdzić się niektóre owoce, nasiona lub inne produkty spożywcze, które wbrew pozorom mogą być wartościowym dodatkiem do dobrze zbilansowanej diety osób cierpiących na cukrzycę.

12 słodkich przekąsek, po które mogą sięgać pacjenci z cukrzycą

Gruszki spowalniają wchłanianie cukru do krwiobiegu



Dzięki wysokiej zawartości błonnika w gruszkach (w owocach średniej wielkości może być nawet do 30 g błonnika) łatwiej stabilizować poziom cukru we krwi tuż po jedzeniu. Doskonale sprawdzą się w postaci lekkiej przekąski, którą po przekrojeniu w drobne plasterki można bez wyrzutów sumienia chrupać jak słodkie... chipsy.



Gorzka czekolada z wysoką zawartością kakao



Ma mniej cukru, węglowodanów i kalorii niż mleczna czekolada, a dzięki zawartych w niej flawonoidom, które zapobiegają insulinooporności w umiarkowanych ilościach może być spożywana nawet przez osoby walczące z cukrzycą.

Najlepiej sięgać jednak po wysokiej jakości gorzkie czekolady zawierające jak najwięcej kakao (powyżej 70 proc.), ponieważ dzięki zawartej w nich kwercetynie można zapobiegać zaćmie u osób zmagających się z cukrzycą.



Jabłka mają niski indeks glikemiczny – warto łączyć je z obniżającym ciśnienie cynamonem



W średniej wielkości owocu jest około 28 g węglowodanów i około 5 g błonnika. Po ich zjedzeniu nie musimy obawiać się szybkiego wzrostu poziomu cukru we krwi.

Ze względu na zawartą w nich fruktozę nie powinniśmy jednak przesadzać z ich ilością – wystarczy, że w ciągu dnia poprzestaniemy na jednym, dorodnym jabłku (warto posypać je cynamonem, który obniża ciśnienie tętnicze krwi u chorych na cukrzycę typu 2 i zmniejsza poziom cukru).



Winogrona zmniejszają stres oksydacyjny, a po zamrożeniu zastępują lody lub... cukierki



Dzięki zawartym w nich przeciwutleniaczom (zwłaszcza polifenolom) pomagają zmniejszyć stres oksydacyjny i chronią organizm przed powikłaniami związanymi z cukrzycą.

W czasie upałów doskonale zastępują zaś lody – nic tak nie orzeźwia jak zamrożone winogrona, które po schłodzeniu są smaczniejsze niż... cukierki.



Jogurt grecki ułatwia kontrolowanie poziomu cukru



W jednym opakowaniu (o pojemności 200 g) może mieć nawet 20 g białka, dzięki któremu łatwiej kontrolować apetyt i ograniczyć napady „wilczego głodu”.

Niektóre wyniki badań naukowych sugerują, że w przypadku osób cierpiących na cukrzycę typu 2 gęsty jogurt wzbogacony dodatkowo witaminą D i probiotykami może ułatwiać kontrolowanie poziomu cukru.



Deser z chia obniża poziom cukru we krwi



Wyniki badań wskazują, że nasiona chia zmniejszają poziom cukru we krwi i mogą obniżać ciśnienie. Dzięki temu, że zwiększają swoją objętość pod wpływem płynów, doskonale zaspokajają apetyt i sprawiają, że długo czujemy się syci.

Świetnie nadają się do wszelkich deserów – wystarczy zalać je ulubionym mlekiem roślinnym, by po zgęstnieniu powstał z nich smakowity deser z powodzeniem zastępujący słodki budyń czy inny frykas.



Migdały i nerkowce



Orzechy te obniżają poziom insuliny na czczo i ułatwiają kontrolowanie poziomu cukru we krwi – potwierdzają naukowcy. Jeśli czasami masz ochotę na małe co nieco, to zawsze warto mieć przy sobie garść migdałów lub nerkowców, które są doskonałą alternatywą dla pełnych białego cukru przekąsek.



Orzechy włoskie



Zawarty w nich kwas alfa-linolenowy zwiększa insulinowrażliwość. Częste spożywanie orzechów włoskich wyraźnie obniża zaś ryzyko cukrzycy insulinoniezależnej. O wiele niższe prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby odnotowano u osób deklarujących jedzenie przynajmniej 2 porcji (po około 28 g) na tydzień.

W przypadku osób o podwyższonym ryzyku cukrzycy typu 2 korzystny wpływ na tzw. glikemię poposiłkową ma także spożywanie wymienionych wcześniej migdałów (z umiarem).



Twaróg z owocami



Jedzenie twarogu może korzystnie wpływać na poprawę odporności na insulinę, a na dodatek sprzyja smukłej sylwetce i... pozbywaniu się tłuszczu z brzucha – sugerują wyniki badań.

Warto spożywać go w połączeniu z owocami (zwłaszcza z jagodami, jabłkami, truskawkami lub kiwi), które – jak dowodzą naukowcy – w takiej kombinacji mogą zmniejszać ryzyko powikłań naczyniowych u osób walczących z cukrzycą.



Koktajl białkowy / napój proteinowy



Ochotę na podjadanie niezdrowych słodyczy mogą zahamować koktajle proteinowe, dzięki którym można stymulować wydzielanie insuliny i kontrolować poziom cukru we krwi.

Warto dokładnie przyjrzeć się informacjom na etykiecie i sprawdzić, czym dosładzane są takie napoje – wiele produktów oferuje wysokiej jakości zdrowe zamienniki cukru, które mogą spożywać osoby walczące z cukrzycą.



Lody z mrożonych bananów



Mają niski indeks glikemiczny, pomagają kontrolować poziom cukru we krwi, a na dodatek są najprostszą do przygotowania przekąską, która doskonale zastępuje słodkie lody. Wystarczy je zamrozić, by delektować się wyśmienitym smakiem owoców, które mogą konkurować z najbardziej wyszukanymi lodowymi deserami.

Wyniki badań naukowych potwierdzają, że codzienne spożywanie bananów już po 4 tygodniach może obniżyć poziom cukru we krwi na czczo u osób z wysokim poziomem cholesterolu.



Pieczona ciecierzyca z obniżającym poziom cukru cynamonem



Popularną cieciorkę, która jest bogata w roślinne białko, błonnik, kwas foliowy i mangan można z powodzeniem jeść na... słodko, choć wiele osób kojarzy ją głównie z dobrze doprawionym i lekko słonym hummusem.

Ciecierzyca wyśmienicie sprawdza się także po zapieczeniu – zwłaszcza z dodatkiem aromatycznego i obniżającego poziom cukru we krwi cynamonu.Czytaj też:

Zdrowe zamienniki cukru nie mają kalorii i chronią przed próchnicą! 7 faktów o stewii i erytrytoluCzytaj też:

Jak sprawić, by sól była mniej szkodliwa? Proste rozwiązanie może zapobiec milionom zgonów