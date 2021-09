Obniżają ciśnienie i regulują poziom cholesterolu – 10 mało znanych korzyści z jedzenia śliwek

Śliwki mają właściwości przeczyszczające, a ze względu na dużą ilość znajdujących się w nich pektyn (zaliczanych do rozpuszczalnego w wodzie błonnika pokarmowego) działają na nasz przewód pokarmowy niczym... miotła – ułatwiając pozbycie się nam gromadzącego się w komórkach tłuszczu oraz nadmiaru „złego” cholesterolu.

Ich specyficzny kolor zawdzięczamy zawartym w nich antycyjanom, które zwalczają wolne rodniki i sprawiają, że nasz organizm wolniej się starzeje. Są bogate w polifenole, za sprawą których można zmniejszyć stan zapalny i chronić DNA przed uszkodzeniami. Dzięki zawartym w nich antyoksydantom można zaś ograniczyć stres oksydacyjny i powstrzymać wzrost komórek nowotworowych.

Choć na świecie znanych jest ponad 2 tys. rodzajów śliwek, to w Polsce największą popularnością cieszą się te, które w XVII wieku dotarły do naszego kraju z Węgier, przez co potocznie nazywane są „węgierkami”. Jak wpływają na nasz organizm? Oto 10 faktów na temat śliwek, z których mało kto zdaje sobie sprawę.

Jaki wpływ na zdrowie ma jedzenie śliwek? 10 faktów na temat tych owoców

Śliwki ułatwiają pozbywanie się nadmiaru tłuszczu i cholesterolu w komórkach



Zawarte w nich pektyny, które są rodzajem błonnika, po połączeniu z kwasami organicznymi sprawiają, że łatwiej jest pozbyć się z komórek nadmiernej ilości tłuszczu i cholesterolu. Owoce te działają przeciwmiażdżycowo, ułatwiają układowi trawiennemu pozbywanie się żółci, a także regulują poziom cholesterolu.



Śliwki są pełne przeciwutleniaczy i spowalniają starzenie się organizmu



Nie tylko chronią przed powstawaniem zmarszczek, ale mogą sprawiać, że dłużej będziemy się cieszyć młodością. Najsilniejsze właściwości antyoksydacyjne mają śliwki z ciemną skórką.



Śliwki pomagają walczyć z zaparciami i stabilizują poziom cukru we krwi



Dzięki sporej ilości błonnika, który zwiększa objętość w żołądku, sprawiają, że szybko stajemy się syci. Mają też pozytywny wpływ na cały nasz układ pokarmowy, choć niektórym nie służy popijanie ich wodą.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że suszone śliwki, które są nieco bardziej kaloryczne niż świeże, w porównaniu z nimi zawierają aż 7 razy więcej błonnika, dzięki czemu mogą ułatwiać walkę ze szczególnie uciążliwymi zaparciami, a także stabilizują poziom cukru we krwi.

Mało kto wie także o tym, że naukowcom już w 2018 roku udało się udowodnić, że picie około 200 ml soku śliwkowego każdego dnia już po 4 tygodniach może znacząco zwiększyć poziom adiponektyny – hormonu, który reguluje cukier we krwi.



Śliwki ograniczają ryzyko raka jelita grubego



Za sprawą związków fenolowych, które są obecne zwłaszcza w suszonych śliwkach, można chronić mikroflorę jelitową przed stanem zapalnym sprzyjającym rozwojowi raka jelita grubego – udowodnili amerykańscy naukowcy z Kalifornii i Karoliny Północnej.



Śliwki poprawiają samopoczucie i działają dobrze na układ nerwowy



Taki efekt można osiągnąć dzięki temu, że zawierają sporo witaminy B6 i magnezu, który pozytywnie wpływa na to, jak się czujemy i jak funkcjonuje nasz cały system nerwowy.



Chcesz uniknąć osteoporozy? Jedz śliwki – wzmocnisz kości!



Jeśli chcesz poprawić gęstość kości, jak najczęściej powinieneś sięgać po kilka sztuk śliwek – najlepiej tych świeżych, ale zimą można je zastąpić suszonymi.

Naukowcom z Kalifornii udało się nawet wykazać, że włączenie do codziennej diety 100 g suszonych śliwek już po jednym roku może wyraźnie poprawić gęstość mineralną kości u kobiet w wieku pomenopauzalnym.



Świeże śliwki mają niski indeks glikemiczny



Surowe śliwki węgierki mają niski indeks glikemiczny (IG 35) i mogą je spożywać nawet osoby cierpiące na cukrzycę. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że już 5-6 sztuk tych owoców może podnieść glikemię o około 40 mg / dL. W 100 g śliwek suszonych znajduje się zaś około 38 g cukrów prostych.



Śliwki mają dobry wpływ na naszą skórę



Dzięki temu, że zawierają kwas oleinowy i linolowy, owoce te znakomicie nawilżają, a także natłuszczają i odżywiają naszą skórę sprawiając, że staje się wygładzona i nabiera zdrowego kolorytu. Za sprawą sporej ilości antyoksydantów śliwki mogą zaś opóźniać proces powstawania zmarszczek.



Po świeże śliwki powinny sięgać zwłaszcza osoby z cerą naczynkową



Dzięki temu, że owoce te zawierają sporo witaminy K, która reguluje proces krzepnięcia krwi, poleca się je osobom z pękającymi naczynkami (z cerą naczynkową). Włączenie świeżych śliwek do ich codziennego menu może wpłynąć korzystnie na naczynia krwionośne i sprawić, że rzadziej będzie dochodzić do ich przekrwienia.



Śliwki na... prostatę i zapalenie pęcherza?



Wyciąg z kory śliwki wykorzystywany jest do leczenia schorzeń prostaty, natomiast ekstrakt ze śliwy japońskiej może zapobiegać bakteryjnemu zapaleniu pęcherza.Czytaj też:

