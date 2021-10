Ten związek w bazylii chroni przed chorobą Alzheimera i demencją. Nowe odkrycie

Jeśli chcesz, by twój umysł był osty jak brzytwa do późnej starości, lepiej włącz do menu listki świeżej bazylii – okazuje się, że zawarty w nich fenchol ma zaskakująco korzystny wpływ na nasz mózg.

