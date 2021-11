Jak uniknąć zakalca w cieście? Oto kilka prostych wskazówek

Jeśli chcesz uniknąć zakalca, po pierwsze łącz ze sobą składniki, które osiągnęły tzw. temperaturę pokojową. Mieszając składniki o tej samej temperaturze, mamy pewność, że upieką się w jednym czasie, dlatego warto odczekać ok. 2 godzin zanim przystąpi się do prac określonych w przepisie. Kolejną ważna rzecz to przesiewanie składników suchych przez sito, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i odpowiednio je napowietrzyć.

Następny krok? Trzeba porządnie utrzeć masło z cukrem, pamiętając, by postawić na masło najlepszej jakości. Dlaczego to takie ważne? Chodzi m.in. o walory smakowe. Ucierając masło z cukrem nie żałujmy sił i energii. Im bielsza będzie masa maślana, tym lżejsze i puszyste ciasto wyjdzie z naszego piekarnika. Pozostałe składniki mieszamy jednak krótko i delikatnie, tylko do momentu, gdy dobrze się połączą.

Zakalec - co zrobić, żeby go uniknąć?

Warto stosować się dokładnie do wytycznych podanych w przepisie. Wbrew pozorom, ilość i kolejność dodawania poszczególnych składników, jest niezwykle istotna, zwłaszcza w przypadku wypieków. Nie każdy wie, że ciasto powinno się mieszać kręcąc tylko w jednym kierunku. Przyczyną zakalca często są rozerwane włókna glutenu w mące.

Jeżeli w naszym cieście są owoce, pamiętajmy, by dobrze je wysuszyć przez wymieszaniem z pozostałymi składnikami. Dodatkowo, warto obtoczyć owoce w niewielkiej ilości mąki lub bułki tartej.

Ostatni, ale równie ważny etap, to pieczenie. Ciasto wkładamy zawsze do wcześniej nagrzanego do odpowiedniej temperatury piekarnika. Nigdy też nie otwieramy piekarnika podczas pieczenia. Jeżeli czas wypieku zbliża się ku końcowi, możemy lekko uchylić piekarnik, by wbić drewniany patyczek i sprawdzić poziom wilgotności ciasta. Wtedy mamy pewność, że upiekło się prawidłowo.

Czy ciasto z zakalcem da się uratować?

Niestety, na zakalec nie ma rady. Możemy odkroić kawałki ciasta bez zakalca i zamienić je w tzw. bajaderki lub „ciastkowe lizaki”, czyli pokruszyć je, uformować w kulki, oblać czekoladą i obtoczyć w ulubionych bakaliach.

