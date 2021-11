Zrób pastę kanapkową z... pestek słonecznika! Wystarczy kilka składników i dobry blender

Aby zrobić słonecznikową pastę, musisz namoczyć łuskane pestki na noc. To cały sekret. Dzięki temu będą miękkie i łatwo zmiksują się na gładką pastę.

Dlaczego warto jeść pestki słonecznika?

Pestki słonecznika są źródłem wielu witamin, mikroelementów i zdrowych tłuszczy. Są bogate m.in. w witaminę E, nazywaną witaminą płodności i młodości. Nie bez powodu powinni je jeść mężczyźni, ponieważ witamina E poprawia jakość plemników. Jedzenie pestek słonecznika wspomaga serce, układ krwionośny i wspiera pracę mózgu. Pestki mają także działanie antynowotworowe i pomagają regulować poziom cholesterolu we krwi.

Co można dodać do pasty z pestek słonecznika?

W naszym przepisie proponujemy dodać do pasty suszone pomidory i ulubione zioła: pietruszkę lub kolendrę. Do pasty ze słonecznika możesz także dodać koperek albo pieczone warzywa, np. marchewkę, pietruszkę, seler albo dynię. Ziarna słonecznika możesz także połączyć z orzechami nerkowca. Orzechy również trzeba wcześniej namoczyć przez noc. Taka pasta będzie miała łagodniejszy smak, bo zmiksowane i doprawione sokiem z cytryny nerkowce przypominają nieco kremowy twarożek. Pasta świetnie pasuje do kanapek i grzanek.

Przepis: Pasta z pestek słonecznika i suszonych pomidorów Pasta do kanapek i grzanek. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki Szklanka łuskanych pestek słonecznika

2 łyżki soku z cytryny

4-5 suszonych pomidorów (z oleju)

2 ząbki czosnku

garść zielonej pietruszki lub/i kolendry

sól, pieprz Sposób przygotowania Przygotuj ziarna słonecznikaZiarna słonecznika zalej na noc zimną wodą i odstaw. Dzięki temu zmiękną. Zrób pastęOdsącz słonecznik z wody i przepłucz na sicie. Wrzuć do miski razem z czosnkiem, sokiem z cytryny, pokrojonymi na mniejsze kawałki pomidorami i natka pietruszki lub kolendry. Zmiksuj wszystko na gładką masę, dodając w razie potrzeby kilka łyżek wody. Dopraw solą i pieprzem.

