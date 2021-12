Jak zrobić idealne świąteczne dania? Magda Gessler zdradziła swoje sekretne przepisy

Święta 2021. Jak zrobić sałatkę jarzynową?

Według restauratorki sałatka jarzynowa będzie idealna wtedy, gdy nie dodamy do niej cebuli. Dlaczego? Kiedy sfermentuje, wydziela się nieprzyjemny zapach, który może zepsuć smak i zapach świątecznego dania. – Nasza cebula jest bardzo mocna i jeżeli dołożymy ją dzień wcześniej, to później jak otwieramy lodówkę, to nam wyje taki gaz cebulowy – wyjaśniła gwiazda TVN.

Sałatka jarzynowa. Przepis Magdy Gessler

Gospodyni „Kuchennych rewolucji” podkreśliła, że do sałatki trzeba wykorzystać żółte, kleiste ziemniaki, a nie mączyste. Pozostałe warzywa powinny zostać ugotowane nie w wodzie, a w rosole. W idealnej sałatce nie powinno zabraknąć jabłek, ogórków kiszonych oraz grzybów. Restauratorka dodaje marynowane kurki w całości, by były i widoczne, i wyczuwalne. Zaleca również, żeby do sałatki dodać groszek z puszki, a nie mrożony, który jest twardy.

Według gwiazdy TVN zbyt dużo uwagi poświęcamy majonezowi – według niej każdy może go sobie dodać już na talerzu, wedle uznania. Smak sałatki podkręcą natomiast przyprawy: pieprz, sól, odrobina oleju rzepakowego, musztarda oraz chrzan. Magda Gessler dodała, że sałatkę powinniśmy przygotować dzień przed świątecznym przyjęciem a jej składniki nie powinny być zbyt intensywnie mieszane.

Święta 2021. Makowiec Przepis Magdy Gessler

Większość z nas nie wyobraża sobie także świąt bez makowca. Najbardziej popularny jest ten przygotowywany z ciasta drożdżowego. Magda Gessler zdradziła, jak upiec idealne świąteczne ciasto z makiem.

Przepis: Makowiec Magda Gessler zdradziła przepis na idealny makowiec Kategoria Deser Rodzaj kuchni ciasto świąteczne Liczba porcji 1 Składniki 1/4 l mleka

250 g cukru

50 g drożdży

2 całe jaja

8 żółtek

200 g masła

50 g smalcu

ok. 750 g mąki

szczypta soli

250 g maku

1/4 l mleka

1/4 l miodu

2 całe jaja

35 g cukru

100 g skórki z cytryny

100 g rodzynek

100 g orzechów włoskich

30 g masła Sposób przygotowania Masa makowa:Ugotuj mak w mleku, wystudź i zmiel trzykrotnie w maszynce do mięsa Masa makowa:Utrzyj cukier z żółtkami a osobno ubij białka. Masa makowa:Zasmaż na maśle skórkę startą z cytryny, a potem dodaj skórkę, mak, bakalie, miód i żółtka utarte z cukrem, mieszaj nie zdejmując z ognia. Masa makowa:Połącz masę makową delikatnie z ubitymi białkami. Ciasto drożdżowe:Sporządź zaczyn z ciepłego mleka, drożdży i 50 g cukru i odstaw na chwilę, aż zacznie rosnąć. Ciasto drożdżowe:Wymieszaj na gładką masę jajka, żółtka i pozostały cukier. Ciasto drożdżowe:Połącz składniki. Dodawaj stopniowo mąkę, rozczyn i rozpuszczone masło ze smalcem. Ciasto drożdżowe:Po zagniecieniu ciasta nakryj czystą ściereczką i zostaw do wyrośnięcia. Makowiec:Kiedy ciasto i masa są gotowe, rozwałkuj ciasto i pokryj równomiernie masą. Zwiń w roladę i piecz w 180 stopniach Celsjusza przez 30-40 minut. Makowiec:Upieczone ciasto po wystudzenia możesz przystroić prostym lukrem z cukru pudru, soku z cytryny i wody, a także posypać orzechami.

Jak ugotować czerwony barszcz wigilijny według przepisu Magdy Gessler?

Podstawą idealnego barszczu są odpowiednie buraki, które mają być, jak to określiła Gessler, „krwiste”. Nie mogą to być odmiany o właściwościach zbliżonych do pastewnych, ponieważ w ich przypadku nawet zakwaszanie barszczu nie wydobędzie pożądanego koloru

Innym składnikiem będącym gwarantem wyjątkowości czerwonego barszczu wigilijnego są grzyby. Sekretem udanego barszczu są także skórki z jabłek – restauratorka zaleca jednak wyłącznie owoce polskich odmian, takie jak szara i złota reneta oraz antonówka. Skórki obieramy grubo. Jabłka zawierają pektyny, więc miąższ, który zostanie na skórce, zagęści zupę, a przy tym doda lepszego smaku.

Przepis: Barszcz wigilijny Barszcz wigilijny według Magdy Gessler Kategoria Zupa Rodzaj kuchni kuchnia na święta bożego narodzenia Liczba porcji 1 Składniki 6 kg buraków

korzeń selera

4 korzenie pietruszki

2 pory

4 duże cebule

4 kwaśne jabłka

10 łyżek octu

woda

łyżka cukru

4 ząbki czosnku

kilka suszonych borowików

ziele angielskie

pieprz ziarnisty

liście laurowe

goździki

szczypta soli

szczypta pieprzu Sposób przygotowania Przygotuj burakiUpiecz połowę buraków w piekarniku, pozostawiając je w łupinach. Drugą połowę pokrój drobno lub zetrzyj na tarce. Ugotuj warzywaPrzygotuj duży garnek. Do startych buraków dodaj selera podzielonego na ćwiartki, cebulę i korzenie pietruszki. Całość zalej dobrą wodą kranową lub mineralną bez gazu, której powinno być tyle, żeby zakrywała warzywa. Dopraw wywarWywar na barszcz czerwony musi zawrzeć. Kiedy zrobi to po raz pierwszy, dodaj do niego ocet, kilka kulek ziela angielskiego i czarnego pieprzu, goździki i cukier. Buraki w wywarze powinny zmięknąć. Następnie przelej wywar do garnka, w którym znajdują się już starte na tarce buraki wyciągnięte z piekarnika. Odstaw do następnego dniaWywar na barszcz wigilijny gotuj na małym ogniu, nie doprowadzając do wrzenia. Dolej 0,5 litra wywaru z dojrzałych prawdziwków. Następnie całość uzupełnij kilkoma ząbkami czosnku i skórkami kwaśnych, polskich jabłek. Odstaw na całą noc.

Czytaj też:

Co zrobić, żeby to były ostatnie trudne święta? Dr Sutkowski: Bez tego nie poradzimy sobie z COVID-19 przez kolejne dekady