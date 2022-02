Statystyki są alarmujące. Podpowiadamy, jak zdrowo przechowywać żywność

Odpowiednie przechowywanie żywności nie tylko ochroni nas przed zatruciem pokarmowym ale też pozwoli nam nie marnować jedzenia. Co roku wyrzucamy ponad jedna trzecia produktów spożywczych, która trafia na sklepowe półki – to około 1,3 miliarda ton żywności. Jednym z kroków jakie możemy podjąć, by zrobić coś dobrego nie tylko dla siebie ale i dla świata jest prawidłowe jej przechowywanie. Ale które pojemniki – plastikowe czy szklane – zagwarantują nam zarówno świeżość posiłków jak i będą odpowiednimi dla środowiska?

Plastikowe opakowania na żywność są bardzo niebezpieczne

Plastikowe pojemniki bez wątpienia gwarantują wygodę – są lekkie i nie rozbijają się, jeżeli niechcący wypadną nam z rąk. Plastik jest jednak bardzo poważnym problemem środowiskowym. Jak wynika z badań EPA, tylko w 2010 roku Stany Zjednoczone wyprodukowały prawie 14 mln ton plastikowych pojemników i opakowań z tworzyw sztucznych. Większość z nich nie może zostać poddana recyklingowi.

Pojemniki z plastiku są także niebezpieczne dla naszego zdrowia. Substancje wykorzystywane do ich wytworzenia i kształtowania, takie jak bisfenol-A i ftalany przy wysokiej temperaturze mogą wpływać niekorzystnie na nasze jedzenie i zaburzać całą gospodarkę hormonalną. Istnieją także badania sugerujące, że nawet zimne, kwaśne pokarmy, spożywane z plastikowego pojemnika, mogą powodować, że te niebezpieczne substancje trafią do naszego organizmu.

Z pewnością zdrowszą i bezpieczniejszą alternatywą będą pojemniki szklane, w których bez obaw przechowywać możemy jedzenie zarówno zimne jak i gorące. Już samo to powinno być dla nas argumentem za tym, że jest to lepsza opcja, jednak to nie wszystko.

Szklane pojemniki na żywność. Świeżość, zdrowie i dbałość o środowisko

Szkło jest czystsze niż plastik, można je myć w wysokiej temperaturze i ponownie używać pojemników, właściwie bez końca. Jeżeli jednak zbiją się lub po prostu ci się znudzą, możesz bezpiecznie poddać je recyklingowi. Szkło nie ulega degradacji w tym procesie – w przeciwieństwie do wszystkich tworzyw sztucznych.

Dla przykładu szklany pojemnik można zmienić w słoik lub butelkę, bez obniżenia jakości tworzywa. Żywność w szklanych pojemnikach dłużej utrzymuje świeżość i nie przesiąka zapachem plastiku i chemicznych warstw, z którymi mamy do czynienia w tej „wygodniejszej” opcji. Szkło wykonane jest z trzech materiałów – sody kalcynowanej, piasku i wapienia – które są nietoksyczne. Żadne chemikalia nie mogą przedostać się do żywności ze szklanych słoików, ponieważ ich nie ma, a szkło nie reaguje z żadnym rodzajem żywności.

Chociaż szkło może być ciężkie, stosuje się nowe metody produkcji i recyklingu, aby przedmioty, takie jak butelki na wino, były lżejsze, ale równie mocne. Waga przeciętnej szklanej butelki zmniejszyła się o 40 proc. w ciągu ostatnich 15 lat.

