Sprawdź, co dzieje się z twoim ciałem kiedy jesz wyłącznie owoce?

Dietetycy potwierdzają, że owocowa dieta jest skutecznym sposobem odchudzania. Owoce zawierają też wiele korzystnych dla organizmu witamin i minerałów, które chronią organizm przed chorobami. Nie wspominając o tym, że są smaczne i pożywne. Co jednak dzieje się w naszym organizmie, gdy owoce stają się jedynym składnikiem diety?

Owoce są zdrowe

Jedz owoce, jeśli chcesz cieszyć się zdrowiem. Większość z nich ma niską zawartość tłuszczu, sodu, a także kalorii, a także zerową ilość cholesterolu. Badania wskazują, ze jedzenie owoców ma istotny wpływ na podniesienie odporności organizmu, a niektóre składniki zawarte w owocach łagodzą stany zapalne. Owoce są bogatym źródłem ważnych składników odżywczych, takich jak:

Niezbędna jest równowaga

Okazuje się, że jedzenie owoców jest zdrowe, ale gdy spożywane są z umiarem. Lekarze i dietetycy zgodnie twierdzą, że zdrowa dieta to taka, która oparta jest na równowadze owoców, warzyw, białek i tłuszczów. Jeśli jednak chcesz spróbować diety frutariańskiej, zalecają, by stosować się przez krótki czas lub włączać do niej czasowo np. ryby i warzywa. Stosowanie przez długi czas restrykcyjnych diet ma poważne konsekwencje dla zdrowia – przestrzegają specjaliści.

Sprawdź, co dzieje się z twoim ciałem gdy jesz wyłącznie owoce

Niedobór witaminy D



Twoje ciało potrzebuje witaminy D, aby utrzymać cię w dobrym zdrowiu – wskazują dietetycy. Witamina D wspomaga układ odpornościowy, działa przeciwzapalnie. Jeśli zdecydujesz się spożywać tylko owoce, możesz pozbawić swoje ciało tego cennego składnika odżywczego. Witamina D występuje w mleku i zbożach, które są wzbogacane o tę witaminę i tłustych rybach, takich jak łosoś, makrela i sardynki, których, jak wiadomo, frutarianie nie spożywają. Bez witaminy D nasz organizm nie może prawidłowo wchłaniać wapnia i magnezu, dwóch kluczowych składników odżywczych dla zdrowia kości.





Niedożywienie

Badania wskazują, że dieta frutariańska wiąże się z dużym ryzykiem niedożywienia. Jeśli pominiesz posiłek lub dwa, nic się nie stanie. Ale konsekwentny brak składników odżywczych może spowodować, że będziesz czuć się ospały i przygnębiony, zziębnięty, a nawet stracić włosy. Brak białka i tłuszczu może spowodować, że organizm przejdzie „w tryb przetrwania” i nie będzie normalnie funkcjonował – ostrzegają dietetycy.





Zaburzenia trawienia



Chociaż owoce zawierają cenne dla twojego organizmu prebiotyki, to bez innych ważnych składników odżywczych organizm nie może ich całkowicie wchłonąć. Dodatkowo błonnik, który przyjmujesz z nadmierną ilością owoców, może zakłócić funkcjonowanie układu trawiennego.



Osłabienie włosów i paznokci



Brak witamin z grupy B i kwasów tłuszczowych, których brakuje w diecie owocowej, zaburza produkcję kolagenu. Te składniki odżywcze odgrywają ważną rolę w kondycji włosów i paznokci. Jeśli jesz tylko owoce, może zdarzyć się, że zaczną wypadać ci włosy, a paznokcie będą podatne na złamania.



Pojawi się niekontrolowany apetyt



Kiedy brakuje ci składników odżywczych pojawia się niekontrolowany apetyt na produkty, które zawierają potrzebne składniki odżywcze. Może być ci trudno nad nim zapanować.



Osłabienie



Kiedy twój organizm nie ma wystarczającej ilości białka może pojawić się osłabienie fizyczne. Białko przyczynia się też do redukcji płynów w organizmie. Brak białka może powodować obrzęk żołądka i kończyn. Ponadto białko daje cenne przeciwciała, które pomagają zwalczać infekcje i choroby. Bez tego twój układ odpornościowy osłabnie –ostrzegają dietetycy.



Uszkodzenie trzustki



Dieta frutariańska może prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem, w tym chorób trzustki. Przeciwnicy tej diety dają przykład Steve'a Jobsa, właściciela firmy Apple. W 2003 roku u Jobsa zdiagnozowano raka trzustki. Lekarze zaproponowali mu wykonanie operacji, ale Jobs podobno zdecydował się spróbować wyleczyć się ścisłą dietą owocową. Gdy w końcu zdecydował się na operację, ale rak rozprzestrzenił się już na kości.



Zaburzenia menstruacji



Zaburzenia odżywiania mogą powodować brak owulacji i problemy z utrzymaniem ciąży. Brak miesiączki może powodować z kolei nadmierny wzrost owłosienia na twarzy, zmiany głosu, bóle głowy i zmniejszenie popędu seksualnego.



Próchnica



Kwasy zawarte w owocach mogą przyczynić się do rozwoju próchnicy. Owoce cytrusowe, takie jak pomarańcze, limonki, cytryny i grejpfruty, są bardzo kwaśne. Kwas może rozkładać szkliwo na zębach i przyczyniać się do rozwoju tej choroby.Czytaj też:

