7 najpopularniejszych błędów kulinarnych. Też je popełniasz w kuchni?

Niewiele jest rzeczy lepszych niż domowy posiłek, a obecnie wydaje się, że więcej ludzi spędza więcej czasu na gotowaniu w domu niż kiedykolwiek wcześniej. Badanie z 2016 roku opublikowane w czasopiśmie Nutrition Journal wykazało, że domowe gotowanie zyskuje na popularności zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. W kolejnych latach do tego zjawiska przyczyniła się także pandemia koronawirusa. Zamknięte restauracje i dodatkowy czas wolny sprawił, że wielu z nas całkowicie przestawiło się na domowe posiłki. Skoro już gotujemy coraz więcej w domu, warto robić to dobrze. Sprawdź, jakich błędów należy się wystrzegać.

Jakie błędy najczęściej popełnia się w kuchni?

Przyprawiasz potrawy na koniec

Jeśli chcesz zrobić pyszne, doskonale doprawione danie, nie czekaj zbyt długo z dodatkiem ziół i przypraw. Przyprawianie pod koniec procesu gotowania nie da im szansy rozwinąć bardziej złożonego smaku poprzez połączenie z innymi składnikami przepisu. Wyjątkiem są sól i pieprz, które dodajemy na koniec. Mogą bowiem zintensyfikować swój smak pod wpływem gorącej temperatury.



Gotujesz żywność, która jest jeszcze zamrożona

Chociaż może wydawać się, że gotowanie żywności zamrożonej pozwoli ci zaoszczędzić czas, nie warto się na to decydować. Jeśli gotujesz mrożonki, zasadniczo najpierw gotujesz je na parze w wilgoci, powodując zbytnie rozmiękczenie. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, rozmrażaj mrożonki w kuchence mikrofalowej lub pozwól im osiągnąć temperaturę pokojową i spuść nadmiar wilgoci, zanim trafi na patelnię.



Zaczynasz smażyć na zimnej patelni

Niezależnie od tego, czy gotujesz jajka na płycie kuchennej, czy pieczesz warzywa w piekarniku, wstępne podgrzanie patelni ma ogromne znaczenie. Jeśli zaczynasz od zimnej patelni, gotowanie potrawy potrwa dłużej, a także zwiększy ryzyko przegotowania jedzenia.



Za długo ugniatasz ciasto

Chociaż znalezienie małych kieszonek mąki lub sody oczyszczonej w wypiekach nie jest pożądaną sytuacją, zbyt długie ugniatanie produktów jest również błędem. Nadmierne mieszanie ciasta powoduje zgniecenie maleńkich pęcherzyków powietrza, które nadają wypiekom puszystość.



Używasz tej samej deski do krojenia różnych składników

O ile pokrojenie różnego rodzaju warzyw nie powinno budzić obaw, uważaj na różne typy składników. Szczególnie surowe mięso powinno mieć oddzielną deskę oraz nóż. Inaczej mogą pojawić się tzw. zanieczyszczenie krzyżowe, czyli przejście bakterii na inny produkt, np. z mięsa na warzywa.



Używasz taniego wina do potraw

Weź sobie do serca to motto: jeśli nie nalałeś sobie lampki, nie wlewaj do potrawy. Chociaż nie oznacza to, że sos do makaronu musi zawierać kosztowny rocznik, należy upewnić się, że wino, którego używasz do gotowania, samo w sobie jest smaczne.



Używanie metalowych narzędzi do patelni

Do patelni z nieprzywierającą powłoką najlepiej jest używać drewnianych lub silikonowych (plastikowych) Metalowe łopatki narzędzia mogą zarysować nieprzywierające patelnie i spowodować ich szybsze zużycie.

Samodzielne przygotowywanie posiłków jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli zależy nam na zdrowszej diecie. Dlatego nie zrażaj się błędami, które możesz popełniać jako domowy szef kuchni. Im dłużej będziesz gotował, tym lepiej będzie ci to wychodziło. Samodzielnie przygotowany, pełnowartościowy posiłek to prawdziwy luksus dla twojego zdrowia. Pamiętaj o tym!

