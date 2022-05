Jedzenie winogron jest korzystne dla serca i mózgu. Ale nie tylko

Winogrona zawierają wiele ważnych składników odżywczych i silnych związków roślinnych, które są korzystne dla zdrowia. Chociaż w ich składzie znajduje się cukier, mają niski indeks glikemiczny. Przeciwutleniacze zawarte w winogronach, takie jak resweratrol, zmniejszają stan zapalny i mogą pomóc chronić przed rakiem, chorobami serca i cukrzycą. Winogrona są łatwe do włączenia do diety w formie świeżej, mrożonej, jako sok lub wino.

Badania wykazały, że spożywanie winogron – bez względu na ich rodzaj – korzystnie wpływa na zdrowie serca, mózgu i skóry. Pomaga też zachować szczupłą sylwetkę.

Winogrona – korzyści dla zdrowia

1. Zdrowie serca

Winogrona naturalnie nie zawierają tłuszczów nasyconych ani cholesterolu i mają bardzo niską zawartość sodu, co czyni je doskonałym wyborem dla osób szczególnie dbających o zdrowie serca. Badania wskazały, że owoce te chronią naczynia krwionośne poprzez zwiotczeniem naczyń, co z kolei jest powiązane ze zdrowym przepływem krwi i ciśnieniem. Odkryto również, że korzystnie wpływają na profile lipidowe we krwi, przeciwdziałają stresowi oksydacyjnemu i zapaleniom oraz agregacji płytek.

2. Zdrowie mózgu

Winogrona we wszystkich kolorach są naturalnym źródłem flawonoli. Badania wykazały, że wyższe spożycie flawonoli wiąże się z 48% zmniejszeniem ryzyka rozwoju demencji i choroby Alzheimera. Badania przeprowadzone na osobach starszych z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych wykazały, że codzienne spożywanie winogron pomagało zachować aktywność metaboliczną w obszarach mózgu powiązanych z chorobą Alzheimera we wczesnym stadium, w których następuje spadek metabolizmu.

3. Szczupła sylwetka

Winogrona są naturalnie niskokaloryczną, beztłuszczową przekąską o stosunkowo niskim indeksie glikemicznym. Jedna szklanka winogron ma tylko 100 kalorii i składa się w ponad 80% z wody, co czyni je przekąską o dużej objętości i dużej zawartości składników odżywczych, która jest wyjątkowo smaczna.

4. Zdrowie skóry

Naukowcy niedawno odkryli, że spożywanie winogron przez dwa tygodnie pomogło w ochronie przed promieniowaniem UV. Dieta winogronowa pozwala ochraniać DNA przed uszkodzeniami i redukować markery stanu zapalnego. Związki zawarte w winogronach, w tym przeciwutleniacze i inne polifenole, pomagają chronić zdrowie skóry.

