Jakie zioła powinny znaleźć się na talerzu na wiosnę?

Na wiosnę warto wprowadzić na talerz świeżość dodając nowe dodatki lub zamieniając używane na inne. Szczególnie te, które mają zbawienny wpływ na zdrowie.

— Zioła i przyprawy uwzględnione zostały w najnowszej Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej opublikowanej przez IŻŻ. Położono nacisk na to, by codziennie jeść jak najwięcej warzyw i owoców. Zioła i przyprawy dodatkowo wzmocnią efekt prozdrowotny takiej diety. Są bogate w cenne związki bioaktywne. Jedną z najistotniejszych funkcji ziół jest działanie antyoksydacyjne, unieszkodliwiające wolne rodniki, powstające przy intensywnym wysiłku fizycz­nym, umysłowym i długotrwałym stresie. Zioła są bakterio-wirusobójcze, pomagają w regulacji parametrów lipidowych oraz działają przeciwnowotworowo – mówi Magdalena Kartasińska dietetyk kliniczny.

Które zioła są dobre dla zdrowia?

Prawdziwym królem domowej apteczki jest suszone oregano. Pracę jelit poprawia mięta, szałwia, koper włoski, koperek, rumianek, majeranek. Ból gardła zredukuje szałwia, tymianek i czosnek. Na przeziębienie dobry jest czarny bez, czosnek, lipa, rumianek, dzika róża. W walce z kaszlem sprawdza się tymianek i majeranek. Regulację glukozy spowodują liście morwy białej i kurkuma. Na włosy, skórę i paznokcie dobrze działa pokrzywa i skrzyp polny.

Natka pietruszki to krwiotwórcze perpetuum mobile. Świetnie wpływa na higienę jamy ustnej, neutralizuje nieprzyjemne zapachy po spożyciu cebuli lub czosnku. Zawiera duże ilości żelaza i witaminy C, która wspo­maga jego wchłanianie.

Lubczyk to doskonały oraz naturalny wspomagacz smaku o bardzo intensywnym, bulionowym zapachu. Warto dodawać go do wywarów i sosów podczas gotowania, by oddał daniu swoją pełną gamę aromatów. Lub­czyk wspomaga trawienie i działa przeciwzapalnie. Polecany jest przy reumatoidalnym zapaleniu stawów i dnie moczanowej.

Cynamon cejloński. Na półkach sklepowych najczęściej znajdziemy cynamon cassia. Warto poszukać „cejlońskiego”, bo to właśnie on działa regulująco na poziom glikemii i wspomaga wątrobę. Jest nieco delikatniejszy w smaku, a po wyglądzie rozróżnisz go wyłącznie wtedy, gdy będzie sprzedawany w całości. Cynamon cejloński ma rozwarstwioną strukturę, a cassia to lity kawałek drewna.

Kurkumina, związek bioaktywny zawarty w kurkumie, to bardzo silny antyoksydant. Spowalnia procesy neurodegeneracyjne, przeciwdziałając chorobie Alzheimera. Pomaga w regulacji poziomu glukozy we krwi i parametrów lipidowych. Ma neutralny smak, więc można stosować ją do naturalnego zabarwiania potraw.

Kolendra wykazuje właściwości chelatujące metale ciężkie. Powinna znajdować się na talerzach szczególnie w okresie jesienno – zimowym, kiedy jest wyższy poziom zanieczyszczeń powietrza.

Kolor zielony to zasługa chlorofilu – barwnika, który jest dla nas bardzo cenny. Pomaga usuwać z organizmu szkodliwe związki. Wszystkie zioła zawierają duże ilości składników mineralnych, witamin, i sporą dawkę błonnika pokarmowego. Używając świeżo i suszonych przypraw należy ostrożnie dobierać mieszanki, ponieważ często zawierają dodatek soli, cukru czy wzmacniacz smaku.

Cukier i sól a zioła

Sól i cukier dodajemy, aby podkreślić smak przygotowy­wanych potraw. Im więcej ziół tym smak naszego dania będzie bogatszy oraz pełniejszy. Lotne związki obecne w przyprawach mogą również zwiększać odczucie słonego smaku. Sól najlepiej dodawać jako ostatnią przyprawę, aby nie dać jej czasu na wchłonięcie się w struktury dania, co z kolei powoduje wrażenie niedosolenia. Dzięki takiemu zabiegowi można zredukować jej ilość nawet siedmiokrotnie. To doskonała prewencja nadciśnienia tętniczego. Do deserów i dań słodkich można dodawać cynamon, wanilię czy kardamon. Zmniejszy to konieczność dosładzania.

Jak pokazują wyniki badania „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków” firmy Dailyfruits mimo, że aż 62% respondentów jest przekonanych, że zdrowo się odżywia, to w rzeczywistości dieta większości z nich jest uboga pod kątem odżywczym. Dieta uboga w poszczególne składniki odżywcze z czasem może doprowadzić do zaburzeń funkcjonowania organizmu, osłabienia odporności oraz wystąpienia wielu chorób.

Na budowanie odporności najlepiej działają kompleksowe kroki. Garść zieleniny to ukoronowanie dania. Wygląda wtedy jak spod ręki wykwintnego szefa kuchni. Szczy­piorek, koperek, bazylia, kolendra, natka pietruszki doskonale pasują do kanapek, sałatek, zup i dań głównych. Te świeże należy dodawać już na talerzu, by zachow­ały najwięcej właściwości. Kiedy danie wygląda pięknie, smakuje nam dużo bardziej i jest przede wszystkim zdrowe.

