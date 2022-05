Czy ziemniaki są mniej wartościowe niż inne warzywa? Jest naukowa odpowiedź

Wyniki badania zostały opublikowane we „Frontiers in Nutrition”. Autorzy artykułu kwestionują tendencję segregowania warzyw na skrobiowe i nieskrobiowe oraz kategoryzowania tych pierwszych jako żywność o niższej wartości odżywczej.

Które węglowodany są wyższej jakości?

Produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe, warzywa nieskrobiowe i świeże owoce są zazwyczaj uważane za żywność węglowodanową wyższej jakości. Z kolei warzywa skrobiowe, w tym białe ziemniaki, są klasyfikowane przez żywieniowców niemal na równi ze słodyczami czy słodkimi napojami gazowanymi.

W nowym badaniu naukowcy wykorzystali pięć różnych wskaźników do oceny jakości węglowodanów. Wszystko po to, aby sprawdzić, czy kategoryzowanie warzyw skrobiowych jako tych o niższej wartości odżywczej, jest słuszne. Wskaźniki jakości węglowodanów to ocena stosunku węglowodanów do błonnika i cukru, oraz stosowana od niedawna ocena stosunku węglowodanów do potasu i sodu.

Naukowcy wzięli pod lupę ponad 2400 różnych produktów zawierających węglowodany, aby ocenić ich jakość. Na liście znalazły się produkty rafinowane i pełnoziarniste, przekąski i słodycze, warzywa skrobiowe i nieskrobiowe, rośliny strączkowe i całe owoce.

Ziemniaki i fasola to tanie i wartościowe jedzenie

– Warzywa bogate w skrobię często nie są nawet postrzegane jako warzywa i są rutynowo usuwane z kategorii żywności wysokiej jakości w badaniach żywieniowych. Ten pogląd jest obecnie kwestionowany – powiedział główny autor badań dr Adam Drewnowski, badacz z Centrum Żywienia Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Waszyngtońskim. – Teraz, kiedy mamy formalne miary jakości węglowodanów, nadszedł czas, aby umieścić warzywa skrobiowe z powrotem tam, gdzie ich miejsce – dodał.

Okazało się, że prawie połowa z 210 skrobiowych produktów analizowanych w badaniu spełniała definicję dla węglowodanów wysokiej jakości. Tymczasem bardzo niewiele przekąsek i słodyczy (1-5 proc.) oraz rafinowanych produktów zbożowych (10-12 proc.) można uznać za wysokiej jakości, zgodnie z tymi samymi standardami.

Biorąc pod uwagę wszystkie wytyczne dotyczące jakości węglowodanów, warzywa skrobiowe wypadły najbliżej warzyw i owoców nieskrobiowych w porównaniu do słodyczy i napojów gazowanych. – Mam nadzieję, że to proste zastosowanie istniejących wskaźników jakości węglowodanów do szerokiego spektrum produktów zawierających węglowodany pokaże, że warzywa skrobiowe należą do wysokiej jakości produktów węglowodanowych – powiedział Drewnowski.

Naukowiec zwrócili także uwagę, że to fasola i ziemniaki są liderami pod względem składników odżywczych w przeliczeniu na każdy grosz.

