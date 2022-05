Pomaga schudnąć, zapobiega nowotworom i spowalnia starzenie. Co najnowsze badania mówią o kawie?

Oto przegląd najciekawszych badań naukowych z 2021 i 2022 roku dotyczących kawy. Kawą zajmowali się naukowcy na całym świecie.

Kawa może pomóc schudnąć

Chcąc zrzucić nadmiarowe kilogramy, miliony osób próbują diet eliminacyjnych, podczas gdy dietetycy przypominają, że najlepiej jeść w sposób zbilansowany i pamiętać o codziennej porcji ruchu. Dzięki naukowcom z hiszpańskiej Granady wiemy od niedawna, że w codziennym jadłospisie warto przewidzieć też miejsce dla kawy.

Okazuje się, że regularne spożycie kawy może wspierać odchudzanie przede wszystkim u osób aktywnych, które sięgają po kawę na pół godziny przed treningiem. Porcja kofeiny przyjęta przed ćwiczeniami prowadzi do zwiększenia maksymalnego poziomu beta-oksydacji kwasów tłuszczowych, czyli po prostu przyśpiesza spalanie tkanki tłuszczowej.

Swoją cegiełkę dołożyli tu też naukowcy z Paryża i Strasburga, którzy dowiedli, że kawa stymuluje procesy trawienne, produkcję hormonów żołądkowo-jelitowych i kwasu chlorowodorowego w żołądku. Na perystaltykę w jelicie grubym kawa działać może mniej więcej tak samo jak porcja płatków zbożowych i aż o 60 proc. lepiej niż szklanka wody.

Kawa działa przeciwzapalnie i chroni przed nowotworami

Według naukowców kawa może mieć także działanie przeciwzapalne – zapewnia z kolei zespół badawczy z Baylor College of Medicine w Houston. Za tym stwierdzeniem stoją miesiące badań poświęconych mikroflorze jelitowej. W jelitach kawoszy naukowcy znaleźli więcej bakterii z rodzaju Faecalibacterium, mających działanie przeciwzapalnie. Porównując pacjentów pijących różne ilości kawy, zauważyli, że do poprawy składu flory jelitowej wystarczy codzienna dawka kofeiny powyżej 82,9 mg[3], czyli mniej więcej 1 filiżanka kawy.

Gdy dołożymy do niej drugą lub również trzecią, według naukowców z chińskiego Shenyang możemy zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwór. Wyniki przeprowadzonych przez nich badań dowodzą, że mężczyźni, którzy piją więcej niż 2 filiżanki kawy dziennie, zapadają na raka prostaty o 9 proc. rzadziej niż pijący 1 filiżankę lub kawowi abstynenci. Tu znów wszystko sprowadza się do możliwych przeciwzapalnych właściwości kawy, a także jej potencjalnie korzystnego wpływu na metabolizm glukozy.

Kawa pomaga zdrowo się starzeć i wydłuża życie

Zawarta w kawie kofeina ma szereg korzystnych właściwości, przydatnych z perspektywy starzejących się społeczeństw. Zespół badawczy z Edith Cowan University w Perth postawił niedawno znak równości między regularnym piciem kawy a sprawnością poznawczą w starszym wieku. Badania wykazały, że zwiększenie spożycia kawy z 1 do 2 filiżanek dziennie może obniżyć spadek funkcji poznawczych o 8 proc. na przestrzeni kilkunastu miesięcy. Wytłumaczeniem takiego działania może być doniesienie, że kawa może spowalniać akumulację szkodliwego dla mózgu amyloidu.

Trwają też liczne badania nad wpływem kawy na serce, a każda kolejna analiza potwierdza, że warto po kawę sięgać regularnie. Pijąc 2-3 filiżanki kawy dziennie, zmniejszamy ryzyko chorób serca nawet do 15 proc. – uważają naukowcy z Melbourne. Wniosek ten wysnuli z analiz, które objęły bazę ponad pół miliona pacjentów pijących kawę każdego dnia.

Ile kawy trzeba pić, aby zachować zdrowie?

Pomimo różnic dotyczących ilości wypijanej kawy w wynikach poszczególnych analiz, eksperci są zgodni co do jednego: umiarkowane ilości kawy nie szkodzą, nawet pite codziennie przez lata. Ilość 3 do 5 filiżanek kawy dziennie została oceniona za bezpieczną już ponad 10 lat temu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

