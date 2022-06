3 gramy tego suplementu dziennie mogą obniżyć ciśnienie krwi. Są badania naukowe

Przegląd badań na ten temat został opublikowany w czasopiśmie „Journal of the American Heart Association”.

Czy są kwasy tłuszczowe omega-3?

Kwasy tłuszczowe omega-3, a dokładnie kwas dokozaheksaeonowy (DHA) oraz kwas eikozapentaenowy EPA) zwykle występują w tłustych rybach, takich jak łosoś, tuńczyk, sardynki, pstrąg czy śledź. Niektóre osoby przyjmują również połączone DHA i EPA w suplementach. Podczas gdy niektóre badania sugerują, że spożywanie kwasów tłuszczowych omega-3 może obniżać ciśnienie krwi, do tej pory optymalna dawka potrzebna, aby to osiągnąć, nie była jasna. Przyjmuje się, że dzienne spożycie kwasów tłuszczowych omega-3 to 1,1-1,6 gramów dziennie, w zależności od wieku i płci. Co zmienia najnowsza publikacja?

Czy kwasy omega-3 mogą obniżyć ciśnienie krwi?

– Według naszych badań, przeciętny dorosły może uzyskać niewielkie obniżenie ciśnienia krwi po spożyciu około 3 gramów dziennie tych kwasów tłuszczowych – powiedział autor badania Xinzhi Li, dr n. med., adiunkt i dyrektor programowy Szkoły Farmacji na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Makau w Chinach.

Naukowcy przeanalizowali wyniki 71 badań klinicznych z całego świata, opublikowanych w latach 1987-2020. W badaniach oceniano związek między ciśnieniem krwi a kwasami tłuszczowymi omega-3 DHA i EPA (pojedynczo lub łącznie) u osób w wieku 18 lat i starszych. Przyglądano się zarówno osobom zdrowym jak tym z nadciśnieniem i zaburzeniami poziomu cholesterolu. Łącznie badanie objęło prawie 5000 osób w wieku od 22 do 86 lat. Uczestnicy przyjmowali suplementy diety zawierające kwasy tłuszczowe średnio przez 10 tygodni.

Analiza doprowadziła do następujących wniosków:

W porównaniu z dorosłymi, którzy nie spożywali EPA i DHA, ci, którzy spożywali od 2 do 3 gramów dziennie połączonych kwasów tłuszczowych omega-3 DHA i EPA, mieli obniżony skurcz (górna liczba) i rozkurcz (dolna liczba) ciśnienia krwi średnio o 2 mm Hg.

Spożywanie więcej niż 3 gramy kwasów tłuszczowych omega-3 dziennie może przynieść dodatkowe korzyści w zakresie obniżenia ciśnienia krwi u dorosłych z wysokim ciśnieniem krwi lub wysokim poziomem lipidów we krwi. Przy 3 g kwasów omega-3 dziennie, skurczowe ciśnienie krwi obniżyło się średnio o 4,5 mm Hg u osób z nadciśnieniem i średnio o 2 mm Hg u osób bez nadciśnienia.

Przy 5 g kwasów omega-3 dziennie, skurczowe ciśnienie krwi spadło średnio o prawie 4 mm Hg u osób z nadciśnieniem i średnio o mniej niż 1 mm Hg u osób bez nadciśnienia.

Podobne różnice zaobserwowano u osób z wysokim poziomem lipidów we krwi oraz wśród osób w wieku powyżej 45 lat.

Kwasy omega-3 mogą zmniejszać ryzyko choroby wieńcowej serca

– Większość badań dotyczyła suplementów oleju rybiego, a nie kwasów omega-3 EPA i DHA spożywanych w żywności, co sugeruje, że suplementy mogą być alternatywą dla tych, którzy nie mogą regularnie jeść tłustych ryb, takich jak łosoś – powiedział Li. I jak dodał, suplementy z alg z kwasami tłuszczowymi EPA i DHA są również opcją dla osób, które nie spożywają ryb ani innych produktów zwierzęcych.

Warto wiedzieć, że 3 gramów kwasów tłuszczowych omega-3 dostarcza ok. 140 gramów łososia atlantyckiego. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) ogłosiła w czerwcu, że spożywanie kwasów tłuszczowych omega-3 EPA i DHA w żywności lub suplementach może zmniejszać ryzyko nadciśnienia i choroby wieńcowej serca. Zauważono jednak wtedy, że dowody na to, nie są jednoznaczne.

– Nasze badanie potwierdza wytyczne FDA, że kwasy tłuszczowe omega-3 EPA i DHA mogą zmniejszać ryzyko choroby wieńcowej poprzez obniżenie wysokiego ciśnienia krwi, szczególnie wśród osób, u których zdiagnozowano już nadciśnienie. Jednakże, chociaż nasze badanie może dodać warstwę wiarygodnych dowodów, nie spełnia progu, aby złożyć autoryzowane oświadczenie zdrowotne dla kwasów tłuszczowych omega-3 zgodnie z przepisami FDA – powiedział Li.

