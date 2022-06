Uważaj na nadziewane pierniczki! GIS ostrzega

GIS podał, że producent podjął już decyzję o wycofaniu kwestionowanego produktu od odbiorców. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują ten proces.

Pierniki z nadzieniem kremowym orzech laskowy

Obecność alergizującego białka stwierdzono w „Piernikach z nadzieniem kremowym orzech laskowy” o numerze partii L1293147A i dacie trwałości 07.2022. Producentem słodyczy jest Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A., ul. Żółkiewskiego 34, 87-100 Toruń.

Możliwa reakcja alergiczna

GIS przestrzega, że spożycie produktu przez osoby uczulone na migdały może spowodować u nich wystąpienie reakcji alergicznej.

Wstrząs anafilaktyczny

W niektórych przypadkach spożycie alergenu może wywołać wstrząs anafilaktyczny. Jest to najcięższa postać reakcji alergicznej. Pierwsze objawy anafilaksji pojawiają się w ciągu kilku do kilkunastu minut od chwili zetknięcia się z alergenem. Może pojawić się w wyniku kontaktu krwi z obcym białkiem np. białkiem surowicy przetaczanej krwi lub po zjedzeniu czegoś, na co dana osoba jest uczulona np. migdałów czy orzeszków ziemnych. Wywołuje zaburzenia funkcjonowania licznych narządów. Niepokojące objawy to:

gwałtowne uczucie niepokoju,

ból głowy,

kołatanie w klatce piersiowej,

osłabienie,

drapanie w gardle,

wymioty,



pokrzywka skórna.

W przebiegu ciężkiej postaci alergii może dojść nawet do utraty przytomności oraz zapaści. Konieczne jest wtedy leczenie szpitalne.

Produkty spożywcze najczęściej wywołujące alergię

Wśród pokarmów, które najczęściej wywołują anafilaksję, alergolodzy wymieniają:

mleko,

ryby,

owoce morza,

kurze jaja,

orzechy: pistacjowe, ziemne, włoskie, laskowe lub migdały.

