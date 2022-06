Czym jaśminowiec różni się od jaśminu? Sprawdź, jak wykorzystać kwiaty jaśminowca

Czerwiec to czas, kiedy krzewy jaśminowca wonnego rozkwitają białymi, intensywnie pachnącymi kwiatami. Warto jednak wiedzieć, że ta roślina, choć powszechnie nazywana jaśminem, z jaśminem lekarskim nie ma nic wspólnego.

Jaśmin a jaśminowiec. Czym się różnią te rośliny?

Jaśmin lekarski to roślina z rodziny oliwkowatych. To właśnie jaśmin lekarski znajdziesz w herbatkach jaśminowych, a olejek z jaśminu jest cennym surowcem wykorzystywanym w przemyśle perfumiarskim oraz aromaterapii. Jaśmin potrzebuje ciepłego klimatu i w warunkach naturalnych nie przetrwałby u nas zimy. Wielbiciele roślin doniczkowych mogą za to wyhodować własny jaśmin w domu.

Jaśminowiec wonny należy z kolei do rodziny skalnicowatych. Jest dość powszechny w naszym klimacie. Białe kwiaty jaśminowca cenione są m.in. za charakterystyczny, intensywny zapach. Nie brakuje im również właściwości leczniczych.

Jakie właściwości ma jaśminowiec?

Jak wylicza w opracowaniu na temat jaśminowca wonnego dr Henryk Różański (m.in. specjalista fitoterapii), kwiaty jaśminowca zawierają flawonoidy i olejek eteryczny bogaty w cenne składniki. I tak na przykład umbeliferon absorbuje promienie UV, skopletyna działa obniża ciśnienie tętnicze, działa rozkurczowo i cytotoksycznie, kwas ursolowy działa przeciwzapalnie, cytotoksycznie i obniża poziom cholesterolu we krwi a kwas oleanolowy działa ochronnie na miąższ wątroby. Kwas ferulowy i flawonoidy mają aktywność antyagregacyjną, przeciwzapalną, przeciwzakrzepową i antybakteryjną. Kwas ferulowy ochrania wątrobę.

Jak pisze dr Różański, biorąc pod uwagę zastosowania w ziołolecznictwie i patrząc na skład jaśminowca, można określić, że ma działania uspokajające, przeciwzapalne, napotne, przeciwbakteryjne, rozkurczowe na mięśnie gładkie i obniżające ciśnienie krwi, może również pomóc obniżyć poziom cholesterolu we krwi.

Jak wykorzystać kwiaty jaśminowca?

Kwiaty jaśminowca można wykorzystać jako dodatek do herbat, a dr Henryk Różański proponuje, aby zrobić z nich napar na wodzie lub mleku.

Kwiaty jaśminowca są też wdzięcznym dodatkiem do letnich potraw, napojów, ale też przetworów (można zrobić z nich syrop o charakterystycznym aromacie, dodać do konfitur, albo zrobić nalewkę). Kwiaty jaśminowca warto wykorzystać do bukietów, ale warto pamiętać, że nie każdemu może odpowiadać ich intensywny zapach.

