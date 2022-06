Kwiaty robinii akacjowej ukoją nerwy i pomogą wątrobie. Dodaj akację do owsianki albo usmaż w cieście

Robinia akacjowa popularnie nazywana akacją kwitnie w czerwcu. Jej charakterystyczne białe kwiaty są jadalne i cenione w medycynie naturalnej.

Jakie właściwości mają kwiaty robinii akacjowej?

Kwiaty akacji zawierają wiele cennych składników, w tym olejek eteryczny i flawonoidy. Napary z kwiatów pomogą przy kłopotach z układem moczowym, zadziałają odtruwająco na wątrobę, ukoją nerwy, pomogą zasnąć, zadziałają lekko przeciwbólowo i przeciwzapalnie, hamują też nadmierne wydzielanie kwasów żołądkowych.

Z kwiatów akacji można też zrobić domowy tonik – wystarczy namoczyć kwiaty w zimnej wodzie przez noc (a najlepiej całą dobę), następnie na szklankę płynu dodać łyżkę octu jabłkowego. Taki tonik nawilży skórę, a regularnie stosowany zadziała rozjaśniająco i odmładzająco.

Jak wykorzystać kwiaty akacji w kuchni?

Kwiaty akacji są znakomitym dodatkiem do słodkich dań. Świeże kwiaty można dodać do owsianki lub zupy mlecznej. Nadają się także jako dodatek do wszelkiego rodzaju placków, racuchów, naleśników. Jednym z popularniejszych dań z kwiatów robinii akacjowej są kwiaty smażone w cieście. Ze względu na sposób przygotowania to dość kaloryczna przekąska, ale bardzo smaczna. Aby zmniejszyć kaloryczność dania, koniecznie dobrze odsącz usmażone kwiaty na ręczniku papierowym. Tak przygotowane kwiaty można podawać jako samodzielny deser z cukrem pudrem albo w towarzystwie syropu klonowego oraz świeżych owoców. Dla prawdziwych łasuchów sprawdzi się też wersja z lodami lub polewą czekoladową.

Kwiaty akacji można także mrozić. Zarówno w kiściach do smażenia, jak i same kwiatki, które można potem dodawać do ciasta na placki czy dorzucać do owsianki.

Przepis: Kwiaty akacji smażone w cieście Jadalne kwiaty robinii akacjowej można wykorzystać do zrobienia prostego deseru. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 6 Składniki świeże kwiaty robinii akacjowej

pół szklanki wody

pół szklanki mleka

1 jajko

3/4 szklanki mąki

szczypta soli

cukier puder do posypania

olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotuj kwiaty i ciastoKwiaty zanurz w zimnej wodzie na kilka minut, a następnie dobrze osusz na ręczniku papierowym. Przygotuj ciasto na naleśniki (zmiksuj wszystkie składniki), na patelni rozgrzej olej. Usmaż kwiatyKwiaty zanurzaj w cieście i od razu kładź na rozgrzany tłuszcz. Smaż na złoto. Przed podaniem odsącz z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku. Podawaj od razu posypane cukrem pudrem.

