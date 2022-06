Nowe badanie na temat kawy. Co się stanie, jeśli będziesz pić ją codziennie?

Prawdopodobnie słyszałeś już o wielu korzyściach płynących z picia kawy. Nie brakuje badań naukowych potwierdzających korzyści płynące z picia 2-3 filiżanek kawy każdego dnia. Teraz naukowcy sprawdzili, czy kawa może wydłużać życie.

Dlaczego kawa jest zdrowa?

Wiemy, że regularne picie kawy pomaga zmniejszyć ryzyko wielu chorób, w tym:

cukrzycy typu 2,

choroby Parkinsona,

chorób serca,

raka prostaty,

czerniaka,

depresja i zaburzeń nastroju,

marskości wątroby,

raka wątroby.

Teraz naukowcy stojący za nowym badaniem ogłosili, że kawa może także wydłużyć życie. Warto pamiętać, że kawa to w rzeczywistości złożona mieszanka ponad 1000 różnych składników. Ustalenie, który z nich zapewnia zdrowotne korzyści kawy, wciąż stanowi wyzwanie dla naukowców.

Wiemy jednak, że kawa ma działanie przeciwzapalne i zawiera dużą ilość przeciwutleniaczy, które zapobiegają lub opóźniają uszkodzenia komórek. Zawiera też substancje, które hamują wzrost i rozprzestrzenianie się komórek rakowych i pomagają obniżać poziom cukru we krwi.

Co wynika z nowych badań nad kawą?

Najnowsze badanie opublikowane w Annals of Internal Medicine analizuje nawyki spożywania kawy przez ponad 170 000 osób w Wielkiej Brytanii w wieku od 37 do 73 lat. Naukowcy wzięli pod lupę okres siedmiu lat. Odkryli, że ci, którzy pili od 1,5-3,5 filiżanek kawy dziennie, byli o 16-21 proc. mniej narażeni na zgon z różnych przyczyn (m.in. nowotworów i chorób układu krążenia), niż osoby niepijące kawy.

Trzeba zaznaczyć, że nie jest to pierwsze badanie, w którym przyjrzano się zmniejszeniu śmiertelności w wyniku codziennego spożywania kawy. Badanie opublikowane w 2015 roku w czasopiśmie Circulation prześledziło ponad 200 000 uczestników przez 30 lat. Ci, którzy pili od 3-5 filiżanek kawy dziennie, byli o 15 proc. mniej narażeni na śmierć z powodu wszystkich przyczyn śmiertelności, w tym chorób układu krążenia, choroby Parkinsona, a nawet samobójstw. Nowsze badanie z 2018 r. objęło ponad 500 000 uczestników w ciągu 10 lat. W porównaniu do osób niepijących kawy, uczestnicy, którzy wypijali nawet 6-7 filiżanek dziennie, mieli o 16 proc. mniejsze ryzyko przedwczesnej śmierci.

Co istotne, we wszystkich badaniach korzyści odnosili pijący zarówno kawę z kofeiną, jak i bezkofeinową – co sugeruje, że dobre efekty picia kawy płyną z niezliczonych substancji bioaktywnych zawartych w napoju i nie ma to związku z samą kofeiną.

