Co się stanie, jeśli zjesz truskawkę z szypułką? Odpowiedź cię zaskoczy

Odpowiedź na pytanie o szypułki truskawek z pewnością ucieszy fanów idei zero waste i osoby, które po prostu nie lubią marnowania żywności. Szypułki truskawek są jadalne i bardzo zdrowe.

Jakie właściwości mają szypułki?

O dobroczynnym wpływie na organizm samych truskawek nie trzeba nikomu przypominać. To skarbnica witamin, w tym witaminy C, cennych mikroelementów, a do tego jest niskokaloryczna i ma niski indeks glikemiczny. Warto wiedzieć, że również szypułki (ale też liście, które również są jadalne) to także cenna część tej rośliny.

Zawierają m.in. witaminę C, witaminy z grupy B, a także cenny chlorofil, który ma właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne i wspomaga regenerację organizmu. Liście i szypułki truskawek wspomogą trawienie, zadziałają lekko uspokajająco, pomogą uregulować ciśnienie krwi.

Co zrobić z szypułek? I jak jeść szypułki truskawek?

Nie oszukujmy się: choć można zjeść szypułki truskawek i nikomu to nie zaszkodzi, to nie jest to najsmaczniejsza część truskawki. I właściwie trudno oczekiwać, że ktokolwiek będzie zajadał się owocami, nie obrywając szypułek. Ich listki są twardawe i nie mają wybitnych walorów smakowych. To jednak nie oznacza, że nie można ich w żaden sposób wykorzystać.

Jednym ze sposobów jest dodanie szypułek do zielonych koktajli w towarzystwie jarmużu czy szpinaku. Szypułki można także zamrozić i dorzucać do smoothie, kiedy masz akurat na to ochotę. Niektórzy wykorzystują też szypułki jako dodatek do aromatyzowania octu i herbaty.

Truskawki razem z szypułkami są za to wdzięcznym produktem do dekoracji potraw. Można ich użyć do dekorowania tortów, deserów i sałatek. Bez obawy, że ktoś zje truskawkę razem z szypułką, bo wyjdzie mu to tylko na zdrowie.

