Co zdradza analiza składu ciała?

Analiza składu ciała jest realizowana za pomocą bioimpedancji elektrycznej. Polega na przepuszczeniu przez ciało człowieka impulsu elektrycznego o bardzo niskim natężeniu z wykorzystaniem 8 elektrod. Badanie trwa od kilku do kilkudziesięciu sekund i jest dla uczestnika niewyczuwalne i bezpieczne.

W badaniu jest wykorzystywany fakt, iż poszczególne tkanki organizmu zawierają mniej lub więcej wody, w efekcie w różnym stopniu przewodzą elektryczność. W związku z tym impuls elektryczny przez różnice w oporze tkanek jest w stanie ocenić, z czego i w jakich ilościach składa się nasze ciało. Tkanka tłuszczowa zawiera o wiele mniej wody niż tkanka mięśniowa, dlatego prąd przepływa przez nią wolniej. Urządzenie do bioimpedancji elektrycznej współpracuje ze dedykowanym programem komputerowym wykonującym wszystkie obliczenia. Badanie składu ciała jest wykorzystywane w wielu obszarach medycyny, w tym w dietetyce, gdyż jest istotnym elementem zarówno w działaniach profilaktycznych, jak i w leczeniu nadwagi i otyłości.

„Analizator składu ciała spotkamy w gabinecie dietetycznym, czasami w innych placówkach medycznych i coraz częściej także na siłowniach. W ramach programu żywieniowego realizowanego na przykład w firmach dietetycy przyjeżdżają z przenośnymi analizatorami składu ciała do siedziby organizacji, aby umożliwić pracownikom skorzystanie z tego sprzętu podczas krótkiej konsultacji z dietetykiem” – mówi Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny.

Z analizy składu ciała realizowanej z wykorzystaniem bioimpedancji elektrycznej możemy dowiedzieć się wielu ważnych informacji dotyczących m.in. naszej tkanki tłuszczowej i mięśniowej czy zawartości wody w naszym organizmie oraz wielu innych.

Oto kilka słów o ważnych parametrach, które może umówić z nami dietetyk.

Jaka jest ilość tkanki tłuszczowej?

Prawidłowa ilość tkanki tłuszczowej i złoty środek dla zdrowia to procentowy udział tłuszczu w granicach normy. Większość osób najchętniej pozbyłoby się tkanki tłuszczowej całkowicie. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że miałoby to bardzo niekorzystne skutki dla nas, gdyż pełni ona wiele ważnych funkcji w organizmie.

„Bezpieczna ilość tkanki tłuszczowej w ciele jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania. Pełni m.in. funkcję izolacyjną, ochronną dla układu nerwowego, a także bierze udział regulacji gospodarki hormonalnej, dlatego całkowicie bez niej nasz organizm nie miałby szans na podtrzymanie funkcji życiowych. Z kolei nadmiar tkanki tłuszczowej może być równie niebezpieczny dla naszego zdrowia, powodując rozwój na przykład nadwagi i otyłości, które przyczyniają się do różnych chorób metabolicznych, niektórych nowotworów czy zaburzeń gospodarki hormonalnej”. – wyjaśnia Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny.

Jaka jest zawartość wody w organizmie?

To bardzo cenny parametr, który poznamy w czasie analizy składu ciała z wykorzystaniem metody BIA, pokazujący procent wody w organizmie. Jest to niezwykle ważny wskaźnik, gdyż odpowiedni poziom nawodnienia daje nam dobre samopoczucie, koncentrację oraz znacząco wpływa na ogólną kondycję ciała. Odbywając badanie z analizatorem składu ciała, dietetyk może wyliczyć ile i podpowiedzieć, co powinieneś pić, aby poprawić lub utrzymać stopień nawodnienia na optymalnym poziomie. Odpowiedni poziom nawodnienia daje nam dobre samopoczucie, koncentrację oraz znacząco wpływa na ogólną kondycję ciała.

Ile masz mięśni?

To także istotny parametr analizy składu ciała, który nie tylko określi ogólną ilość mięśni w ciele, ale również pokaże, czy są one proporcjonalnie rozłożone. To pomoże ustalić, jakie partie mięśniowe wymagają szczególnej uwagi. Dążenie do optymalnej ilości masy mięśniowej jest ważne, jeśli chcemy efektywnie dbać o masę swojego ciała i przeciwdziałać nadwadze. Mają one wpływ na ilość energii zużywanej przez organizm podstawowo. Duża ilość mięśni podnosi tę wartość co w dużym uproszczeniu oznacza, że można więcej zjeść bez ryzyka przybierania na masie tkanki tłuszczowej.

Ile masz lat metabolicznie?

Ta wartość jest wyliczana przez analizator składu ciała na podstawie twoich parametrów. Określa, na ile lat „czuje się” ciało pacjenta w obecnym stanie. Wiek ten może być niższy niż ten wynikający z dowodu osobistego. Jeśli wiek metaboliczny jest wyższy niż metryczkowy, powinien to być wyraźny sygnał, że twoje ciało czuje się starsze i bardziej obciążone niż powinno być w danym wieku.

Ważne wskazówki

Jeśli chcemy efektywnie skorzystać z analizy składu ciała z pomocą bioimpedancji elektrycznej nie powinno się przed badaniem do 48h spożywać alkoholu, ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny przez 12h, jak również jeść i pić przez 4h. Wyniki analizy warto omówić z dietetykiem. Uzyskane informacje i wskazówki specjalisty pomogą nam efektywnie pomóc w podjęciu dalszych działań poprawiających kondycję naszego organizmu.

„Warto zdecydować się na analizę składu ciała, szczególnie gdy jej wykonaniu towarzyszy wykwalifikowany dietetyk, który zinterpretuje jej wyniki i pomoże ustalić choćby wstępny plan pozwalający na poprawę lub stabilizację parametrów” – mówi Magdalena Kartasińska, która odwiedza firmy z zespołem dietetyków.

