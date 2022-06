Jak jeść owoce? Uważaj na niektóre zestawienia

Dietetycy wskazują, że sposób, w jaki jesz owoce, ma wpływ na ich trawienie, wchłanianie i asymilację zawartych w nich witamin i minerałów. Uważa się, że niektóre kombinacje żywności mogą mieć efekt synergiczny, niektóre natomiast wykazują działanie antagonistyczne i mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku.

Owoce i kofeina

Owoce zawierają witaminy, minerały i przeciwutleniaczy, które są odpowiedzialne za tysiące reakcji biochemicznych zachodzących w naszym organizmie. Wpływają też na sposób metabolizowania składników odżywczych. Najnowsze badania wskazują, że garbniki i kofeina zawarte w herbacie i kawie zakłócają działanie mikroelementów i przeciwutleniaczy zawartych w owocach i blokują ich wchłanianie. Nie popijaj więc nigdy owoców kawą czy herbatą. Zachowaj przynajmniej 30 – minutowy odstęp między jedzeniem owoców a piciem tych napojów.

Suszone i świeże owoce

Suszone owoce, takie jak daktyle, suszone morele, suszone śliwki są zdrowe i pożywne jednak nie powinno się ich łączyć ich ze świeżymi owocami – uważają dietetycy. Tłumaczą, że suszone owoce zawierają dużą ilość skondensowanego cukru, który w połączeniu z cukrem ze świeżych owoców może stanowić zbyt duże obciążenie dla wątroby. Doradzają, żeby suszone owoce jeść kiedy potrzebujemy zastrzyku energii, a świeżymi delektować się o innej porze.

Sprawdź, z czym jeszcze nie łączyć świeżych owoców?

Mleczny koktajl owocowy



Mleczny koktajl owocowy to nie najlepszy pomysł – uważają dietetycy. Białko zawarte w mleku i kwas w owocach mogą wchodzić ze sobą w interakcje i powodować dyskomfort trawienny. Ta kombinacja może również zaburzać wchłanianie składników odżywczych zarówno tych zawartych w owocach, jak i w mleku. Jeśli jednak zdecydujemy się na takie połączenie, wskazane jest wybranie do koktajlu bardzo dojrzałych owoców i dodanie do niego odrobiny kardamonu, kopru włoskiego lub gałki muszkatołowej, żeby poprawić trawienie.



Gotowane dania

Dietetycy nie polecają łączenia gotowanych dań z owocami. Organizm dość długo trawi gotowane potrawy, dlatego zalecają, żeby przerwa między zjedzeniem obiadu a zjedzeniem owoców nie była krótsza niż 45 minut. Przestrzegają, że łączenie owoców z gotowanymi potrawami powadzi do ich fermentacji w żołądku, co może powodować wzdęcia.



Superfoods



Dietetycy odradzają łączenie owoców z produktami określanymi jako superfoods, jak na przykład pierzga czy moringa. Takie połączenia mogą zakłócić wchłanianie produktów odżywczych.Czytaj też:

