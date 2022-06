Jak będzi wyglądać jedzenie przyszłości? Może mieć jedną, ważną właściwość

Od 1960 r. populacja świata wzrosła ponad dwukrotnie. Z kolei produkcja żywności od tego czasu wzrosła aż trzykrotnie, co istotne – przy wykorzystaniu tylko 15% większej powierzchni gruntów. To pokazuje, że produkcja żywności jest o wiele wydajniejsza. Jednak płacimy za to cenę, która odbija się na naszym zdrowiu oraz kondycji planety.

„Zoptymalizowaliśmy nasz system żywnościowy pod kątem tanich, masowo produkowanych kalorii. Teraz musimy zoptymalizować zdrowie ludzi i planety” – alarmuje Scott Bowman z The Nourish Movement.

Eksperci wskazują, że kluczowe będą trzy czynniki: zrównoważony rozwój, technologia żywności i wytwarzanie żywności tak, by zaczęła nas leczyć, a nie zabijać. – Przez ostatnie 50 lat koncentrowaliśmy się na tm, by produkować więcej za mniej” – zauważa dr Raj Khosla, ekspert rolnictwa na Uniwersytecie Stanowym Kolorado. – Wiele praktyk rolniczych, które uważaliśmy za najlepsze, okazało się mniej przyjaznych dla klimatu lub ludzkiego zdrowia – tłumaczy.

Jedzenie, które leczy

Pomysł, że żywność ma posiadać właściwości lecznicze, funkcjonuje już od dłuższego czasu Jednak współczesne czasy pokazują, że bywa odwrotnie. Jak alarmuje serwis WebMD, ponad 300 milionów dorosłych na całym świecie cierpi na otyłość. Z kolei od 1990 r. śmiertelność z powodu nowotworów wzrosła o 17%. Badanie z 2019 roku wykazało, że zła dieta jest odpowiedzialna za 1 na 5 zgonów na całym świecie.

Według wyliczeń ekspertów do 2050 r. będziemy musieli produkować aż o 56% więcej żywności niż w 2010 r., aby wyżywić rosnącą populację świata. Ta zaś ma zwiększyć się o kolejne 2 miliardy ludzi. Jak to zrobić, by pożywienie pozostało dobrej jakości, a jego produkcja nie zniszczyła planety? Wyrównując przy tym dysproporcje między obszarami, w których wyrzuca się nadmiar jedzenia oraz tymi, gdzie ludzie umierają z głodu?

Nowoczesne technologie żywności

Pomóc mają w tym nowe technologie i rozwój tzw. rolnictwa precyzyjnego. Rolnictwo precyzyjne to stosunkowo nowa praktyka, wykorzystująca technologię, sztuczną inteligencję i automatyzację w produkcji żywności. Nowe podejście ma pomóc oszczędzać wodę, glebę i inne zasoby naturalne, a także redukować emisje gazów cieplarnianych. Na znaczeniu zyskują już np. farmy wertykalne, w których rośliny uprawia się w górę – tworząc swojego rodzaju „wieżowce” pełne upraw.

Nadzieją staje się też wytwarzanie alternatywnych źródeł białka, czyli „mięsa” pochodzenia roślinnego. Nowe badanie przeprowadzone w Nature Food wykazało, że zwykłe spożywanie mniejszej ilości mięsa może zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko nawet o 60%. Eksperci wskazują także na ulepszone formy pakowania żywności – tak aby zmniejszyć uszkodzenia, przedłużyć jego świeżość i zwalczać bakterie.

W popularnym amerykańskim serialu Jetsonowie wyobrażano sobie, że jedzenie za ok. 60 lat – czyli w obecnych czasach – będzie miało formę tabletek. Do tego co prawda jeszcze nie doszło, ale jedno jest pewne – wiele musi się zmienić, abyśmy spożywali wysokiej jakości pokarmy wytwarzane w etyczny sposób przy nieustannie zwiększającej się populacji.

