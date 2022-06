Chcesz pozbyć się dokuczliwych objawów menopauzy, jedz brzoskwinie!

Im słodszy zapach, tym bardziej dojrzała brzoskwinia. Owoc najlepszy jest wtedy, gdy poddaje się delikatnemu naciskowi palca. Twarde brzoskwinie można zostawić na kilka dni, aby dojrzały, a potem włożyć do lodówki – doradzają eksperci od kuchni.

Jak wykorzystać brzoskwinie w kuchni?

Wyśmienity, słodki smak brzoskwiń sprawia, że możemy przygotować z nich desery. Plasterki brzoskwiń dodają smaku mrożonej herbacie lub lemoniadzie. Dobrze smakują w koktajlu, zblendowane z jogurtem lub mlekiem. Brzoskwinie można też piec, grillować lub smażyć. Doskonale nadają się też jako dodatek do dań mięsnych. Pikantna salsa brzoskwiniowa doda smaku kurczakowi czy rybie.

Nie obieraj ze skóry

Brzoskwiń najlepiej nie obierać ze skórki, bo tam znajduje się wiele składników odżywczych. Należy je tylko dokładnie umyć przed jedzeniem.

Jedz bez obaw

Brzoskwinie w 85 proc. składają się z wody. Oprócz tego, że są niskokaloryczne, to jeszcze zawierają błonnik pokarmowy, który sprawia, że dłużej odczuwamy uczucie sytości. Nie zawierają tłuszczów nasyconych, cholesterolu ani sodu. Nie tylko pomagają utrzymać zdrową wagę, ale też pomogą zgubić zbędne kilogramy.

Sprawdź, jakie jeszcze korzyści przynosi jedzenie brzoskwiń

Zapobiegają nowotworom, przyspieszają gojenie

Jedna średnia brzoskwinia pokrywa do 13,2 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Witamina C wspomaga układ odpornościowy organizmu. Pomaga też pozbyć się wolnych rodników, chroniąc tym samym przed występowaniem nowotworów. Stwierdzono, że przyspiesza też gojenie ran.



Poprawiają wzrok



Badania wskazują, że zawarty w brzoskwiniach przeciwutleniacz zwany beta-karotenem, który nadaje im ładny złoto–pomarańczowy kolor, korzystnie wpływa na wzrok. Twoje ciało zamienia go w witaminę A, która jest kluczem do zdrowego widzenia.



Są źródłem witaminy E

Chociaż najbardziej znanym źródłem witaminy E są orzechy i nasiona, to okazuje się, że również zawierają ją dojrzałe brzoskwinie. Witamina E wspiera układ odpornościowy organizmu i zapobiega krzepnięciu krwi.



Są źródłem potasu



Potas pomaga zrównoważyć efekty diety bogatej w sól. Obniża też ciśnienie krwi i zapobiega utracie masy kostnej. Potrzebujesz około 4 700 miligramów potasu każdego dnia i o wiele lepiej jest uzyskać go z pożywienia niż suplementu – uważają specjaliści. Jedna mała brzoskwinia zawiera 247 miligramów potasu, a jedna średnia brzoskwinia może dać ci aż 285 miligramów tegocennego minerału.



Łagodzą problemy żołądkowe

Brzoskwinie w puszcze mają miękką konsystencję i niższą zawartość błonnika niż świeże owoce. Są lekkostrawne i dlatego mogą pomóc złagodzić rozstrój żołądka i złagodzić biegunkę oraz zmniejszyć wydzielanie gazów.



Zawierają fluor



Okazuje się, że fluor, który można znaleźć w paście do zębów, znajduje się również w brzoskwiniach. Ten minerał pomaga pozbyć się zarazków w jamie ustnej, które mogą powodować próchnicę zębów.Czytaj też:

