Zrezygnuj z 5 nawyków żywieniowych, które sprawiają, że szybciej się starzejesz

Żeby jak najdłużej cieszyć się młodym wyglądem, na naszym talerzu powinny jak najczęściej gościć warzywa i owoce, które oprócz cennych składników odżywczych zawierają również antyoksydanty – związki, które skutecznie walczą z wolnymi rodnikami, odpowiedzialnymi m.in. za procesy starzenia się i rozwój nowotworów. Naukowcy zbadali również czego nie jeść, żeby jak najdłużej zachować zdrowy wygląd? Wytypowali listę produktów odpowiedzialnych za przedwczesne starzenie.

Zbyt mała ilość białka

Badania wskazują, że zbyt mało białka w diecie sprawia, że szybciej się starzejesz. Dietetyczka Anya Rosen wyjaśnia, że białko pomaga utrzymać beztłuszczową masę ciała. Dostarczanie go w zbyt małych ilościach powoduje więc utratę mięśni, przyczynia się do urazów i chorób przewlekłych.

Zbyt dużo cukru

Dieta bogata w cukier powoduje, że szybciej się starzejesz. Ten nawyk żywieniowy może powodować podwyższony poziom glukozy we krwi. Powstające w czasie tego procesu związki powodują uszkodzenie kolagenu w tkankach – tłumaczy dietetyczka Anya Rosen. Słodkie produkty i napoje mają też niekorzystny wpływ na zęby. Prowadzą do erozji szkliwa, co może powodować próchnicę zębów.

Jedzenie zbyt dużej ilości przetworzonego mięsa

Jeśli na naszym talerzu zbyt często gości bekon czy kiełbasa może mieć to poważne skutki dla zdrowia, przestrzega dietetyczka. Jedzenie produktów bogatych w tłuszcze nasycone prowadzi do wzrostu cholesterolu i lipidów, co przyczynia się z kolei do zwiększenia masy ciała i wystąpienia stanu zapalnego w organizmie. Stwierdzono również, że bardzo obciąża skórę.

Uczulające produkty mleczne

Nietolerancja lub nadwrażliwość na laktozę to sygnał, że powinniśmy zaprzestać jeść nabiał lub zacząć jeść produkty bez laktozy. Jeśli jednak nie potrafisz z nich zrezygnować, musisz liczyć się z tym, że pojawią się biegunki, bóle brzucha, na skórze natomiast wysypka i zaczerwienienia. Ma to niekorzystny wpływ na cały organizm, a zwłaszcza na skórę.

Zbyt mało błonnika

Błonnik jest istotny dla zachowania zdrowia jelit. Reguluje ilość wypróżnień i daje na długo uczucie sytości. Osoby, które regularnie spożywają błonnik, wolniej się starzeją i rzadziej chorują na choroby układu pokarmowego – wyjaśnia dietetyczka Anya Rosen.

