Twoja tajna broń w odchudzaniu. Dowiedz się, dlaczego warto jeść ten produkt

W jednym jajku znajdziemy witaminy A, B2, B5, B12, D, E, K, kwas foliowy, fosfor, dość sporo selenu, wapń i cynk. Jajka są niskokaloryczne, średniej wielkości jajko ma ok. 75 kalorii. Można je włączyć do każdego rodzaju diety: bezglutenowej, niskowęglowodanowej, czy keto – wskazują dietetycy.

Jedzenie jajek nie ma wpływu na poziom cholesterolu

Najnowsze badania dowodzą, że codzienne spożywanie 1-2 jajek dziennie nie zwiększa ryzyka chorób serca. Mit o tym, że jajka podnoszą poziom cholesterolu, został obalony – twierdzą autorzy artykułu.

Żółtka jaj zawierają składnik umożliwiający spalanie kalorii

Żółtka jaj są źródłem choliny. Jedno duże jajko z żółtkiem dostarcza około 145 miligramów choliny i pokrywa ponad jedną czwartą dziennego zapotrzebowania na tę substancję. Cholina przyspiesza metabolizm oraz chroni przed związanym z wiekiem pogorszeniem funkcji poznawczych i utratą pamięci.

Witamina D zawarta w jajkach pozwala zgubić tłuszcz z brzucha

Witamina D występuje wyłącznie w żółtku, błędem jest więc według dietetyków, jedzenie samego białka. Badania wykazują korelację między nadmiarem tłuszczu w okolicach brzucha a niedoborem witaminy D.

Sprawdź, jakie jeszcze korzyści przynosi jedzenie jajek

Dieta bogata w białko pozwala schudnąć



Jajka są dobrym źródłem białka, jedno duże jajko zawiera ok. 6 gramów wysokiej jakości białka. Badania wskazują, że diety oparte na dużej ilości białka pozwalają szybko schudnąć, utrzymać prawidłowy metabolizm i poziom energii.





Spożywanie tłuszczu nie powoduje wzrostu wagi

Jedno duże jajko ma około pięciu gramów tłuszczu, co stanowi mniej niż 10 procent całkowitego zapotrzebowania na tłuszcz dziennie dla osoby, spożywającej ok. 2000 kalorii dziennie. Badania dowodzą, że spożywanie tłuszczów nie jest wrogiem odchudzania. Przestrzeganie wysokotłuszczowej diety może pomóc w utrzymaniu niższej masy ciała.



Składniki zawarte w jajkach zapobiegają chorobom tarczycy



Jod i selen, występujące w znacznych ilościach w jajach, biorą udział w syntezie hormonów tarczycy. Tarczyca jest kluczowym narządem zarządzającym wagą i metabolizmem.



Jedzenie jajek poprawia nastrój



Badania wskazują, że zaburzenia nastroju, takie jak lęk i depresja, mogą być związane z niezdrową wagą i niezdrowym metabolizmem. Zdrowa dieta natomiast pozytywnie wpływa na metabolizm i pozwala zachować prawidłową wagę.



Aminokwasy zawarte w jajkach zwiększają metabolizm

Jedno jajko zawiera wszystkie dziewięć niezbędnych aminokwasów – wskazują dietetycy. Aminokwasy odgrywają kluczową rolę w metabolizmie energetycznym i są niezbędne do przeprowadzenia treningu.



Nie zawierają cukru ani węglowodanów

Jaja nie zawierają cukru ani węglowodanów, pomagają więc utrzymać właściwy poziom glukozy we krwi. Badania dowodzą, że cukier jest głównym winowajcą, jeśli chodzi o przyrost wagi.Czytaj też:

Chcesz szybko schudnąć, przejdź na tę dietę