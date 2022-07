4 produkty, po które warto sięgać latem, jeśli chcemy schudnąć. Ostatni zaskakuje

Odchudzanie na ogół zaczynamy późną zimą lub wczesną wiosną, by dobrze prezentować się w letnich ubraniach i podczas wakacyjnych wojaży. Warto jednak pamiętać, że w sezonie letnim łatwiej po prostu przychodzi nam zdrowiej jeść. Dlaczego? Po pierwsze gorąca temperatura skutecznie hamuje duży apetyt. A po drugie mamy pod ręką mnóstwo warzyw i owoców, które sprzyjają utracie wagi, są pełne błonnika i wody. Włączenie ich do diety nie tylko wyjdzie nam na zdrowie (bogactwo witamin i przeciwutleniaczy), ale także pozytywnie wpłynie na figurę.

4 produkty, które warto włączyć latem do diety:

Owoce sezonowe

Jagody, maliny, jeżyny, truskawki - które z tych owoców lubisz najbardziej? A może wszystkie? Nie musisz ich sobie odmawiać. Każdy z nim jest prawdziwą bombą witaminową, pełną też drogocennych antyoksydantów, które walczą z wolnymi rodnikami i błonnika, który pozytywnie wpływa na metabolizm i utrzymanie odpowiedniej figury. Dodatkowy plus? Są niskokaloryczne. Tylko uwaga - nie łącz ich ze śmietaną czy cukrem.



Arbuz

Lato bez arbuza? Nie wchodzi w grę! Ten kolorowy, soczysty owoc w większości składa się z wody. Jest moczopędny, co warto mieć na względzie w czasie konsumpcji. Pomimo niskiej kaloryczności, jest on napakowany przeciwutleniaczami, takimi jak likopen i witamina C. Arbuz zwiększa zawartość mikroelementów, a jednocześnie utrzymuje nawodnienie organizmu.



Ananas

Jest bogaty w witaminę C i potas. Jest również dobrym źródłem bromelainy, związku, który wykazuje właściwości przeciwzapalne w organizmie. W 100g świeżego ananasa znajdziemy około 40 kalorii, więc ananas zalicza się do owoców niskokalorycznych. Rewelacyjnie smakuje samodzielnie, ale sprawdzi się też jako dodatek do sałatek i koktajli.



Groszek

To doskonałe źródło białka i zdecydowanie zdrowsze niż mięso, które oprócz protein dostarcza też na ogół mnóstwo dodatkowego tłuszczu. Groszek zawiera także żelazo i błonnik. Spożywanie go daje uczucie sytości i może zapobiegać przejadaniu.

Po który owoc z listy sięgniesz jako pierwszy? A może masz już spory zapas każdego z nich?

Czytaj też:

To prawdopodobnie najzdrowsze lody świata. Wystarczą dwa składniki