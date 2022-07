Zostawiasz jedzenie na słońcu? Sprawdź, co ci grozi!

Trwa sezon grillowy – a to oznacza, że nadszedł czas na kiełbaski z rusztu, różnego rodzaju sałatki ze świeżych warzyw i smaczne desery spożywane w gronie najbliższych i otoczeniu przyrody. Jednak co może się stać, kiedy w wyniku długich rozmów zapomnisz o uczuciu głodu i jedzenie pozostanie na słońcu zbyt długo? Rzadko się o tym myśli, podczas gdy jest to jedną z kluczowych kwestii mających wpływ na ewentualną szkodliwość spożywanych pokarmów.

Jedzenie zostawione na słońcu grozi ryzykiem bakterii

Zgodnie z naukowymi doniesieniami zbyt długie przechowywanie pożywienia nawet w temperaturze pokojowej może spowodować namnażanie bakterii takich jak Staphylococcus aureus, Salmonella i E. coli, które mogą wywołać jedną z chorób układu pokarmowego. Takie szczepy bakterii rozmnażają się bardzo szybko. Ich liczba ulega podwojeniu w ciągu zaledwie 20 minut! To właśnie dzieje się, kiedy jedzenie zbyt długo pozostaje w spektrum działania promieni słonecznych. Ponadto bakterie przy namnażaniu produkują toksyny – a takich szkodliwych substancji nie można unicestwić poprzez gotowanie ani podgrzanie w kuchence mikrofalowej.

Ile czasu jedzenie może stać na mocnym słońcu?

Łatwo psująca się żywność lub taka, która wymaga chłodzenia, nie powinna być przechowywana w temperaturze pokojowej dłużej niż dwie godziny. Jednak latem, kiedy na zewnątrz często termometr pokazuje więcej niż 30 stopni Celsjusza, jedzenie należy usunąć z bezpośredniego wpływu słońca i wysokiej temperatury już po godzinie. Groźne bakterie są niewidzialne gołym okiem, nie można ich również wyczuć przy pomocy węchu ani smaku.

Zasady bezpiecznego przechowywania żywności w upalne dni

Zasady bezpiecznego przechowywania żywności nie są skomplikowane – wystarczy, że zastosujesz się do paru prostych wskazówek:

Przenieś łatwo psującą się żywność bezpośrednio z lodówki lub zamrażarki do przenośnych lodówek bądź toreb chłodzących;

Surowe mięso oddziel od gotowanych potraw i tych przeznaczonych do spożycia na surowo. Mięso i drób możesz zapakować bez ich uprzedniego rozmrażania. Będziesz mieć pewność, że dłużej pozostaną świeże, gdyż zostały dobrze schłodzone;



Napoje i łatwo psujące się produkty przechowuj w osobnych lodówkach. Chłodziarka do napojów może być często otwierana, przez co temperatura w jej wnętrzu ulega wahaniom. To z kolei może zagrażać kondycji łatwo psujących się produktów żywnościowych;



Załaduj lodówkę po brzegi jedzeniem. Pełna lodówka utrzyma niską temperaturę dłużej niż gdyby była wypełniona tylko częściowo. Jeśli jednak nie jesteś aż tak głodny, wolną przestrzeń uzupełnij lodem lub workami z żelem chłodzącym.

Nie otwieraj lodówki częściej, niż musisz, a kiedy to robisz, zamykaj ją możliwie jak najszybciej, by jak najdłużej utrzymać niską temperaturę w jej wnętrzu;

Unikaj pozostawiania lodówki w nasłonecznionych miejscach. Podczas jazdy przechowuj ją w najchłodniejszej części samochodu, a po zakończonej podróży umieść ją w cieniu;



Na długie trasy zabierz ze sobą dwie mini-lodówki: jedną, której zawartość zaspokoi bieżący głód (np. z napojami, przekąskami, produktami na obiad, który będzie spożyty przy okazji najbliższego postoju), a drugą do szybko psującej się żywności;

Jedzenie łatwiej będzie schłodzić w kąpieli lodowej. Jest to świetne rozwiązanie na przydomowe imprezy. Kiedy lód zacznie się topić, wylej wodę i uzupełnij świeżym lodem.



Czytaj też:

Temperatura wrogiem auta. Jak dbać o samochód podczas upałów