Masz ochotę na czekoladę w ciąży? Nie czuj się winna

Dla prawidłowego rozwoju dziecka znaczenie ma sposób odżywiania matki nie tylko w czasie ciąży, ale także przed nią i w trakcie karmienia. Badania wskazują, że w drugim i trzecim trymestrze ciąży wyraźnie wzrasta zapotrzebowanie na energię, składniki mineralne czy witaminy. Stąd kobieta może wtedy mieć chęć na pewne specyficzne produkty spożywcze, które te potrzeby zaspokoją – tłumaczą spacjaliści.

Dlaczego kobiety w ciąży mają ochotę na czekoladę?

Czekolada to jedna z najczęstszych zachcianek kobiet w ciąży. I chociaż na co dzień staramy się ją ograniczać, to warto wiedzieć, że ma również cenne właściwości. Zawiera mikroelementy, których potrzebuje organizm ciężarnej kobiety. Są to

magnez,



potas,

cynk,

wapń,

żelazo,

fosfor,

niacyna,

felytolamina,

flawonoidy,

witaminy z grupy B,

witaminę A i E.

Specjaliści wskazują, że najzdrowsza jest gorzka czekolada, bez żadnych dodatków. Zawarty w czekoladzie magnez pozwala się wyciszyć i poprawia nasz nastrój, natomiast fenyloetyloamina sprawia, że organizm wytwarza więcej hormonów szczęścia – endorfin.

Jakie jeszcze zachcianki mają kobiety w ciąży?

Kobieta w ciąży może łączyć ze sobą niepasujące produkty lub zajadać się tym, czego wcześniej nie lubiła. Zdarza się, że ciężarne wstają w środku nocy, aby pójść do kuchni w poszukiwaniu przekąski. Lista ciążowych zachcianek jest długa. Do najczęściej wymienianych należą:

kiszone ogórki,

cytryny,

tłuste potrawy,

czerwone mięso,

słodycze.

Czy ulegać zachciankom w ciąży?

Ciąża to szczególny czas w życiu kobiety. Trzeba pamiętać, że jeśli zjemy kostkę czy dwie czekolady, to nic złego się nie stanie. Należy jednak zachować zdrowy rozsądek i pamiętać, że dieta przyszłej mamy powinna być zbilansowana i urozmaicona. Nie jest to czas na odchudzanie, ani stosowanie eliminacyjnych diet. Dobrze jest pilnować odpowiednich pór posiłków i spożywać produkty z każdej z grup, według wskazań piramidy żywienia. Żywność powinna być jak najbardziej naturalna, znanego pochodzenia, nieprzetworzona. Należy zadbać, aby codzienna dieta była źródłem kwasów omega-3 i w ogóle nienasyconych kwasów tłuszczowych. Można je znaleźć w olejach tłoczonych na zimno, nasionach, orzechach i rybach.

