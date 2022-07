Jeździsz na rowerze i pijesz kawę? Sprawdź, co mówią o tym naukowcy

W Polsce od kilku lat trwa prawdziwy rowerowy boom – jesteśmy jednym z europejskich liderów jeśli chodzi o korzystanie z tej formy ruchu. Liczba ścieżek rowerowych w naszym kraju rośnie, co sprawia, że w wakacje chętnie ruszamy za miasto na dwóch kółkach. Czy przed rowerową wyprawą powinniśmy pić kawę?

Jak kofeina wpływa na rowerzystów i rowerzystki?

Badań naukowych na temat kofeiny u sportowców jest wiele. Na przykład brytyjscy badacze z Coventry University sprawdzali, jak kawa wpłynie na rowerzystów i czy ma tu znaczenie płeć. Do swojego eksperymentu zaprosili 19 rowerzystów i 19 rowerzystek, którzy mieli za zadanie przejechać na czas 5 km. Część grupy otrzymała placebo, a część wypiła taką ilość kawy, aby dostarczyć organizmowi 3 mg kofeiny na każdy kilogram ciała. Naukowcy sprawdzali, jak organizm reaguje po przyjęciu placebo, a jak, kiedy otrzymuje napój z kofeiną.

Okazało się, że wszyscy, którzy pili kawę przed wysiłkiem, poprawili swoje wyniki niezależnie od płci. Jak zauważyli naukowcy, wypicie kawy przed wysiłkiem zwiększa poziom kofeiny w ślinie i miało to wpływ na poprawę wyników rowerzystów.

Jak kawa działa na sportowców?

Inne badania mówią, że jedna filiżanka na 20-30 minut przed wysiłkiem fizycznym pozwala uprawiać sport dłużej aż o 30 proc.

– Kawa jest jednym z bardziej cenionych i łatwo dostępnych sposobów na podniesienie zdolności wysiłkowych czy intelektualnych. Jako stymulant może wykazywać działanie pobudzające, głównie poprzez zwiększenie wydzielania w organizmie takich substancji jak adrenalina czy serotonina, które z kolei pobudzają nasz ośrodkowy układ nerwowy – mówi cytowana przez portal mojaszosa.pl dr Anna Stolecka-Warzecha z Zakładu Fizjologii Katedry Nauk-Fizjologiczno-Medycznych AWF w Katowicach, wykładowczyni w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej, ekspertka Merida Polska.

To za sprawą kofeiny, która działa na receptory adenozyny w mózgu, przez co zwiększa produkcję adrenaliny, a także przepływ krwi do serca i mięśni. Pijąc kawę, nawet w upale, wolniej odczuwamy zmęczeniowy ból mięśni. Przyjmuje się, że optymalna ilość kawy, jaką możemy wypić w ciągu dnia i mieć z tego korzyści dla zdrowia to nie więcej, niż 3-5 filiżanek.

