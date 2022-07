Sprawdź, czy nie spożywasz ich za mało. Konsekwencje dla zdrowia mogą być poważne

W organizmie człowieka potrzebne są 3 rodzaje kwasów omega-3:

kwas eikozapentaenowy (EPA), który występuje w glonach, rybach morskich i oleju rybnym,



kwas dokozaheksaenowy (DHA), który również występuje w zasobach morskich

kwas alfa–linolenowy (ALA), który występuje w olejach roślinnych, w siemieniu lnianym, oliwie z oliwek, orzechach.

Korzyści zdrowotne EPA i DHA

EPA i DHA określane są mianem przeciwutleniaczy, które mają kluczowe znaczenie dla zdrowia człowieka. Najnowsze badania wskazują, że:

mają właściwości przeciwzapalne,

wzmacniają funkcje poznawcze,

korzystnie wpływają na działanie układu sercowo-naczyniowego,

regulują poziom trójglicerydów we krwi,

regulują ciśnienie krwi,

korzystnie wpływają na rozwój płodu i utrzymanie ciąży.

Objawy niedoboru EPA i DHA

Do najczęstszych objawów niedoborów kwasów omega–3 należą:

podrażniona i sucha skóra,

zły nastrój,

suchość oczu,

zła kondycja włosów,

ból i sztywność stawów.

Kobiety łatwiej syntetyzują EPA i DHA

Okazuje się, że organizm człowieka może syntetyzować EPA i DHA z kwasu tłuszczowego omega-3 ALA. Na proces syntezy wpływa wiek, płeć i hormony, zwłaszcza poziom estrogenu. Kobiety mogą przekształcić ALA do stosowania w organizmie jako EPA i DHA skuteczniej niż mężczyźni. Badania wskazują, że tylko 8 proc.ALA jest przekształcane w EPA, a 0 do 4 proc. w DHA u zdrowych młodych mężczyzn, podczas gdy 21 proc.ALA zostało przekształcone w EPA, a 9 proc. w DHA u zdrowych młodych kobiet. Jest to możliwe przy założeniu, że codziennie spożywa się dostateczną ilość tłuszczu (ALA).

Suplementacja omega–3

Specjaliści z American Heart Association zalecają suplementację omega–3. Określona przez nich dawka to od 1000 do 1 500 miligramów EPA i DHA dziennie.

Jak sprawdzić poziom omega-3?

Nie ma standardowego testu do zdiagnozowania niedoboru omega–3. Lekarze rzadko też zlecają takie badania. Takie badanie jest jednak możliwe. Z pobranej próbki krwi przeprowadza się analizę poziomów omega-3 w cholesterolu lub osoczu krwi. Pośrednia ocena poziomu kwasów omega-3 może nastąpić także w drodze analizy składu kwasów tłuszczowych w krwinkach czerwonych. Podejście to uwzględnia długoterminowe spożycie tłuszczów w diecie przez kilka miesięcy i może dać wyobrażenie o ogólnym spożyciu kwasów omega-3.

Czytaj też:

Twoja tajna broń w odchudzaniu. Dowiedz się, dlaczego warto jeść ten produkt