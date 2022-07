Grilluj bez salmonelli! Sprawdź, w jakich produktach pojawia się najczęściej

Eksperci przestrzegają, że bakterie salmonelli często można znaleźć w opakowaniach mielonego kurczaka, wołowiny, wieprzowiny i indyka. Zawierała je jedna trzecia opakowań skontrolowanego mięsa. Okazuje się, że mielone mięso jest bardziej podatne na choroby przenoszone przez żywność ze względu na sposób, w jaki jest przygotowywane.

W jakich jeszcze produktach można znaleźć pałeczki salmonelli?

Pałeczki salmonelli występują też w jajkach. Ze względu na szerokie zastosowanie jajek, do zakażenia salmonellą może dojść w wyniku zjedzenia lodów, ciast z kremem, wyrobów garmażeryjnych, tatara.



Zakażenia salmonellą

Według Centers for Disease Control and Prevention, salmonella jest odpowiedzialna za ponad 1,3 miliona zakażeń rocznie na świecie. Ponad 400 osób umiera z powodu salmonelli każdego roku, a 26 500 osób jest hospitalizowanych.

Objawy salmonellozy

Bakterie z grupy Salmonella są niebezpieczne i oprócz ostrych zatruć pokarmowych mogą wywoływać szereg innych, poważniejszych chorób, jak np. dur brzuszny. W naszej szerokości geograficznej najczęściej można spotkać te wywołujące zatrucia. Do najczęstszych objawów zatrucia salmonellą należą:

kurczowy ból brzucha,



wymioty,



biegunka,



bóle stawów,

gorączka.

Jak szybko występują objawy salmonellozy?

Objawy występują od sześciu do 48 godzin od spożycia zanieczyszczonych bakterią pokarmów. Choroba trwa od czterech do siedmiu dni. Może być śmiertelnym zagrożeniem dla dzieci i osób z obniżoną odpornością. Należy również pamiętać, aby każdy przypadek zarażenia salmonellą zgłaszać do najbliższej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która zlokalizuje jego źródło i podejmie odpowiednie kroki, by zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii.

Jak uchronić się przed zakażeniem?

Aby uniknąć zakażenia salmonellą, należy:

poddawać mięso dokładnej obróbce termicznej,

przechowywać w lodówce łatwo psującą się żywność,

wyrzucać marynaty i sosy, które dotknęły surowego mięsa podczas grillowania.

Należy pamiętać też, żeby używać osobnych desek do jego krojenia (zatem nie tych samych, na których kroimy np. pieczywo), dokładnie myć, a ręce bezpośrednio po kontakcie z surowym mięsem dokładnie wymyć pod bieżącą ciepłą wodą z użyciem mydła.

