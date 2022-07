Nie odmawiaj sobie w ciąży kiszonego ogórka! Dowiedz się, dlaczego masz na niego ochotę

We wczesnej ciąży występuje szybki wzrost estrogenu i progesteronu w organizmie, co może powodować nudności i wymioty. W drugim trymestrze ciąży, ciało kobiety przyzwyczaja już się do hormonów, a poranne mdłości zwykle ustępują. Zazwyczaj wtedy zaczynają pojawiać się zachcianki. W czasie ciąży aż 76 proc. kobiet odczuwa ochotę na wybrane produkty o intensywnym smaku, często kwaśnym, słonym czy gorzkim. Jest to naturalny sposób organizmu na uzupełnianie składników odżywczych utraconych w pierwszym trymestrze ciąży – wyjaśniają lekarze.

Zdrowe zachcianki

Sezon ogórkowy w pełni i można się delektować nie tylko kiszonymi ogórkami, ale również małosolnymi. Warto dodawać je do surówek, kanapek, chłodników. Są doskonałym źródłem witamin i minerałów.

Ogórki kiszone: witaminy

Kiszone warzywa są mniej kaloryczne niż świeże produkty. To dlatego, że węglowodany zawarte w świeżych warzywach zostają zużyte w procesie fermentacji. Kiszenie nie pozbawia jednak warzyw cennych witamin i składników mineralnych. Kiszone ogórki zawierają:

witaminę C,

witaminy E,

witaminę K,

witaminy z grupy B,

wapń,

magnez,

cynk,

fosfor.

Wiadomo też, że zawarta w surowych ogórkach askorbinaza – enzym rozkładający witaminę C – ulega zniszczeniu podczas kiszenia, dlatego kiszony ogórek można bez obaw łączyć z innymi produktami bogatymi w tę witaminę.

Dlaczego warto jeść kiszone ogórki?

Podczas kiszenia ogórków powstaje kwas mlekowy, w którego składzie znajdują się bakterie ze szczepu Lactobacillus. Są to pożyteczne drobnoustroje, które poprawiają skład mikroflory jelitowej, zapobiegając namnażaniu się szkodliwych bakterii. Ponadto kwas mlekowy pobudza trawienie, zwiększając produkcję enzymów trawiennych. Natomiast powstała podczas fermentacji acetylocholina usprawnia perystaltykę jelit. Jedzenie ogórków kiszonych łagodzi też zgagę, która jest częstą dolegliwością ciężarnych kobiet. Błonnik zawarty w ogórkach kiszonych zapobiega zaparciom i wzdęciom. Wiadomo też, że kiszone ogórki obniżają ciśnienie krwi.

Czytaj też:

Cukinia w słoiku. Przepisy, dzięki którym zachowasz jej smak na zimę