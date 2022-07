Co jeść, żeby zregenerować mięśnie po intensywnym treningu?

Nawet najlepiej ułożony plan treningowy nic nie da, jeżeli nie będzie szedł w parze z prawidłowo zbilansowaną dietą. Liczy się zarówno ilość jak i jakość dostarczanych produktów. Jedząc zbyt mało, nie będziemy mieć siły do ćwiczeń i tym samym szybko się zniechęcimy. Natomiast jedząc zbyt dużo, zwłaszcza niewłaściwych produktów, nie tylko nie schudniemy, ale możemy zwiększyć swoją wagę. W obu przypadkach będziemy odczuwać zmęczenie – doradzają eksperci. Co zatem jeść, żeby zregenerować się po wysiłku?

Szybko przyswajalne węglowodany

Dietetycy zalecają, żeby tuż po zakończeniu ćwiczeń zjeść porcję szybko przyswajalnych węglowodanów. Może być to np. odżywka dla sportowców. Ale to na początek, bo w ciągu godziny do dwóch po treningu trzeba zjeść pełnowartościowy posiłek, który dostarczy organizmowi białka.

Chude mięso, ryby

Chude mięso i ryby to produkty bogate w białko, kwasy tłuszczowe omega-3, witaminę B12, niacynę i żelazo. Te składniki odżywcze są budulcem mięśni, kości i chrząstki. Pomagają zregenerować mięśnie po wysiłku, są też wykorzystywane przez organizm do budowy masy mięśniowej. Dietetycy wskazują, że jedzenie produktów bogatych w białko wpływa korzystnie na samopoczucie.

Sprawdź, jakie jeszcze produktów nie powinno zabraknąć w twojej diecie, jeśli intensywnie ćwiczysz

Zielone warzywa liściaste



Większość ciemnych warzyw liściastych zawiera wysoki poziom błonnika, żelaza, magnezu, potasu, wapnia oraz szereg witamin. Te składniki odżywcze wzmacniają siłę i zwinność mięśni, a także regulują metabolizm.





W twoim jadłospisie nie powinno więc zabraknąć: szpinaku, jarmużu, rukoli czy sałaty.













Awokado



Awokado ma wysoki poziom zdrowych tłuszczów oraz potasu i magnezu, które pomagają zmniejszyć skurcze mięśni po treningu i poprawić ich funkcjonowanie

Badania dowodzą, że regularne spożywanie awokado obniża poziom cholesterolu i korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy.



Koktajle proteinowe



Dietetycy doradzają, żeby starać się pozyskiwać składniki odżywcze z żywności. Koktajle białkowe mogą się jednak przydać, żeby szybko dostarczyć optymalną ilość białka.Wskazana dawka po treningu to ok. 20 do 40 gramów białka w zależności od intensywności i długości ćwiczeń. Do napoju można też dodać 40-65 gramów węglowodanów, żeby zregenerować mięśnie.



Jagody, truskawki



Owoce mogą zdziałać cuda, jeśli chodzi o regenerację mięśni po treningu.

Jagody, maliny lub truskawki, zawierają polifenole, grupę roślinnych przeciwutleniaczy, które chronią komórki przed uszkodzeniem. Zmniejszają też ból mięśni i stan zapalny.



Banany

Banany są szczególnie polecane do jedzenia po treningu. Pomagają zmniejszyć stan zapalny i uzupełnić zapasy glikogenu mięśniowego, ułatwiając mięśniom szybszą regenerację.



Orzechy i nasiona



Orzechy i nasiona są źródłem białka, zdrowych tłuszczów, witamin, minerałów i błonnika. Pomagają utrzymać prawidłową masę ciała. Służą jako budulec mięśni oraz kości.Czytaj też:

Niepozorne nawyki szczupłych osób, dzieki którym nie muszą się odchudzać