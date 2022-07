Spożycie owoców w Polsce nadal niskie, ale niektóre z nich stale goszczą na stołach

– Badania, które przeprowadzamy co miesiąc, pokazują, że spożycie warzyw i owoców jest wciąż zbyt niskie. Nie stanowią one połowy spożywanych posiłków, a nadal pozostają dla nas tylko dodatkiem do dań – mówi Agata Zadrożna, ekspertka Kantar Public.

Jakie owoce jedzą Polacy?

Według badań Kantar dla ponad połowy Polaków truskawki to najbardziej oczekiwane owoce sezonu. W czerwcu jadło je 85 proc. Polaków. Te owoce były pierwszym wyborem zakupowym dla 60 proc. konsumentów, przed pomidorami (42 proc.) i malinami (39 proc.).

– Nasze narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców pokazały, że ulubionym warzywem, jak w zasadzie co miesiąc, są pomidory. Wysoko mamy też cebulę, ogórki, paprykę. To są warzywa, które Polacy zawsze chętnie jedzą. Wśród owoców truskawki deklasują resztę konkurencji. Dalej mamy jabłka i gruszki – to są owoce popularne przez cały rok – mówi agencji Newseria Biznes Agata Zadrożna.

Jak ocenia, dane na temat konsumpcji wskazują, że Polacy chętnie spożywają produkty sezonowe.

– Badania pokazują, że dla Polaków liczy się to, żeby dany owoc czy warzywo były produkowane lokalnie. Najchętniej wybieramy te polskie, jeśli to tylko jest możliwe. Choć czasami jeszcze tego nie realizujemy w pełni, czasami robimy zakupy w supermarkecie i kupujemy to, co tam jest dostępne, ale na pewno aspirujemy do takiej postawy i bardzo byśmy chcieli, żeby warzywa i owoce, które jemy, były sezonowe i wyprodukowane lokalnie, jak najbliżej naszego miejsca zamieszkania – mówiekspertka Kantar Public.

Niektóre owoce zyskują na popularności

Porównując wyniki czerwcowego badania do wyników sprzed roku, najbardziej wzrosło spożycie jagody kamczackiej (aż o 70 proc.), produktów z czarnej porzeczki (o 31 proc.) i borówki (o 23 proc.). Ten ostatni superowoc zyskał w ciągu ostatnich dwóch lat prawie 70 proc. więcej konsumentów. W czerwcu 2020 roku 7,1 mln deklarowało, że je borówkę, w ubiegłym miesiącu – już 12 mln. Lipcowe dane powinny być jeszcze lepsze, bo to początek sezonu na borówkę hodowaną w Polsce.

– Na pewno widzimy w naszych badaniach coraz większe dowartościowanie nowych gatunków, które się pojawiają. Przykładowo jagoda kamczacka to bardzo popularny teraz w Polsce gatunek, który jest coraz częściej uprawiany, ale wciąż jest nowością. W zeszłym roku nieco ponad 10 proc. badanych deklarowało, że je jagodę kamczacką, teraz już 17 proc., więc widać coraz większą popularność – mówi Agata Zadrożna.

Średnie spożycie warzyw i owoców jest w Polsce wciąż zbyt małe. Nie stanowią one zalecanej połowy posiłków, wciąż są jednak tylko dodatkiem.

– Oczywiście pracujemy nad tym, żeby to się zmieniło. Świadomość Polaków jest coraz większa. Wiemy, że warzywa i owoce mogą zapewnić zdrowie, urodę, odporność na choroby, ale ciągle jeszcze w praktyce jemy ich za mało – zauważa ekspertka Kantar Public. – Wzrost spożycia odnotowaliśmy w czasie pandemii COVID-19. Wtedy Polacy jedli coraz więcej warzyw i owoców, bo chcieli poprawić odporność organizmu.

Mimo obaw, że z powodu rosnących cen Polacy zrezygnują z zakupu owoców i warzyw, nie jest obserwowany wyraźny spadek konsumpcji. Możliwe, że konsumenci będą kupować mniejsze ilości, żeby uniknąć marnowania żywności.

Badania Kantara wskazują, że konsumenci chcą wiedzieć, skąd się bierze jedzenie, jak jest uprawiane czy hodowane. Wiedza Polaków na temat uprawy warzyw i owoców się poprawia. Tylko 10 proc. nie widziało uprawy żadnego z popularnych gatunków owoców i warzyw. Spośród warzyw Polacy najczęściej widzieli w naturze, jak rosną pomidory (68 proc.). W następnej kolejności wymieniane są: ziemniaki (66 proc.), ogórki (65 proc.) oraz marchew (65 proc.). Najmniejszy odsetek ankietowanych wskazał na szparagi (18 proc.) oraz bakłażany (13 proc.). Spośród wszystkich owoców Polacy najczęściej widzieli, jak uprawiane są jabłka i truskawki (63 i 61 proc.). Połowa badanych (51 proc.) widziała uprawy malin oraz gruszek i wie, jak rosną te owoce.

