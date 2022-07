Uważane za niezdrowe produkty wcale nie są takie złe! Sprawdź, o które chodzi

Wiele osób uważa, że produkty uznawane za tuczące lub niezdrowe, nie mają w sobie żadnych cennych składników i należy je wyeliminować z jadłospisu. W natłoku informacji dotyczących żywienia możesz mieć wątpliwości, co więc jeść a czego nie. Dietetycy rozwiewają wątpliwości.

Żywność z puszki

Warzywa z puszki zawierają znaczne ilości cukru i soli. Wiadomo, że ich nadmiar w diecie jest niewskazany. Należy zatem dokładnie czytać etykiety i wybierać produkty o niższej zawartości tych substancji. Dietetycy zalecają, żeby nie rezygnować np. fasoli w puszcze, bo ta zawiera szereg wartości odżywczych. W 100 g. białej fasoli z puszki znajduje się:

7,26 g białka,

21,2 g węglowodanów,

0,29 g cukrów,

4,80 g błonnika,

0,07 g tłuszczów nasyconych,

0,03 g tłuszczów jednonienasyconych,

0,12 g tłuszczów wielonienasyconych.

Czerwone mięso

Ilość czerwonego mięsa trzeba z pewnością ograniczyć w diecie, ale nie koniecznie trzeba z niego całkowicie rezygnować. Chociaż spożywanie czerwonego mięsa wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej, to jak się okazuje, wiele zależy od sposobu jego przetwarzania. Należy unikać zwłaszcza mięs smażonych na głębokim tłuszczu i panierowanych. Należy jednak pamiętać, że czerwone mięso jest dobrym źródłem białka, żelaza i witaminy B12.

Sprawdź, jakie jeszcze produkty znalazły się na liście

Awokado



Wiele osób ogranicza spożycie awokado ze względu na przekonanie o kaloryczności tego owocu. To jednak błąd, wskazują dietetycy. Ten owoc zawiera sporo tłuszczu, ale są to nienasycone tłuszcze omega-3 i omega-6, które korzystnie wpływają na nasze zdrowie. Ich odpowiednie proporcje pomagają zmniejszyć złego cholesterolu LDL w krwiobiegu, który podnosi ryzyko miażdżycy zawału serca i udaru.



Ziemniaki

Niektórzy uważają, że ziemniaki to „niepotrzebne węglowodany”

To warzywo zawiera jednak szereg składników odżywczych. Białe ziemniaki zawierają witaminy z grupy B, potas, kwas foliowy, magnez i witaminę C, oraz błonnik. Jeśli dbasz o figurę, trzymaj się pieczonej i gotowanej wersji, rzadziej stawiając na smażone ziemniaki lu z tłustymi dodatkami – doradzają dietetycy.



Jajka

Wiele osób ogranicza jedzenie jajek, obawiając się wzrostu poziomu cholesterolu. Wyniki najnowszych badań wskazują jednak, że niesłusznie. Jajka zawierają kwasy omega-3, witaminę A, kwas foliowy, witaminę K, wapń, cynk i selen. Są też niskokaloryczne.



Banany

Niektórzy uważają, że banany są tuczące. Dietetycy przestrzegają jednak by nie eliminować ich z diety, bo są doskonałym źródłem potasu.

Potas jest niezbędnym składnikiem odżywczym, ponieważ pomaga regulować ciśnienie krwi, co bezpośrednio przekłada się na pracę serca.



Gorzka czekolada

Czekolada często traktowana jest jak inne słodycze, jako niezdrowy produkt. Nie jest to prawda. Gorzka czekolada jest bogata w polifenole, ma właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne, które usuwają wywołujące choroby wolne rodniki. Zaleca się, by czekolada miała ponad 70 procent kakao, aby dawała najlepsze korzyści odżywcze.

