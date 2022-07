Przeszedłeś na wegetariańską dietę? Sprawdź, jakie są alternatywne źródła białka

Produkty bogate w białko są podstawą bezmięsnej diety. Dietetycy podkreślają, że aby białko było pełnowartościowe, powinno zawierać odpowiednie proporcje aminokwasów. Które produkty zatem są źródłem roślinnego białka i jak je łączyć?

Białko – rola w organizmie

Białko jest niezbędnym elementem zdrowej diety, ponieważ pełni w ludzkim organizmie wiele, istotnych funkcji, m.in.:

jest budulcem różnych tkanek,



stanowi źródło energii,



wspomaga układ odpornościowy,



ułatwia trawienie pokarmów,



wchodzi w skład hormonów.

Białko pochodzenia roślinnego

Aby dieta wegetariańska zawierała pełnowartościowe białko, powinna być różnorodna. Białka składają się z aminokwasów, które można podzielić na endogenne, czyli wytwarzane przez nasz organizm oraz egzogenne, które muszą być dostarczone z dietą. Jak tłumaczą eksperci, pełnowartościowe białko to takie, które zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy we właściwej ilości.

Lista produktów, które powinny znaleźć się w diecie wegetariańskiej:

tofu,



mleko sojowe,



soja,



soczewica,



czarna fasola,



pełnoziarniste pieczywo,



ryż,



makaron,



sezam,



nasiona chia,



ziarna kakaowca,



orzechy,



komosa ryżowa,



pestki dyni,



ciecierzyca,



bób.



Spirulina

Coraz częściej mówi się także o spirulinie, czyli sproszkowanych algach. Suszona spirulina w ok. 60-70 proc. składa się z białka. Uważa się, że jest to jedno z niewielu roślinnych źródeł kompletnego białka, co oznacza, że zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy, których potrzebuje organizm, ale nie może produkować ich samodzielnie.

Jak łączyć produkty stanowiące źródło białka roślinnego o wysokiej przyswajalności?

Eksperci doradzają wegetarianom łączenie produktów zbożowych z mlecznymi. Dobre połączenie stanowią też zboża i pseudo zboża z roślinami strączkowymi. Tłumaczą, że w takim zestawieniu aminokwasy się uzupełniają, co daje możliwość przyswojenia całej niezbędnej ilości.

Czytaj też:

Mleka roślinne. Korzystne dla zdrowia, ale czy również dla środowiska?