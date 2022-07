Zakwaszenie organizmu? Sprawdź, czy ci grozi

Niektórzy w zakwaszenie organizmu nie wierzą, uważają, że to termin wymyślony przez firmy farmaceutyczne, które sprzedają suplementy mające zapobiec temu procesowi, rzekomo szkodliwemu dla organizmu. Zwolennicy teorii odkwaszania uważają natomiast, że za pomocą diety można wpłynąć na pH poszczególnych organów, a dzięki temu pozbyć się szeregu dolegliwości.

Objawy zakwaszenia organizmu

Objawów zakwaszenia organizmu jest wiele. Uznaje się, że może to być przewlekłe zmęczenie, osłabienie odporności czy pogorszenie stanu cery i włosów, bóle mięśni i stawów, przyrost wagi lub brak efektów odchudzania się, nerwowość, brak energii, uczucie ociężałości. Zakwaszeniu organizmu przypisuje się również poważniejsze skutki: osteoporozę, a nawet nowotwory. Naukowych dowodów potwierdzających tę teorię jednak nie ma.

Przyczyny zakwaszenia organizmu

Do zaburzenia równowagi kwasowo–zasadowej i zakwaszenia organizmu dochodzi kiedy w diecie znajduje się zbyt wiele produktów o odczynie kwasowym. Równowagę zaburzają też używki takie jak: kawa, herbata, alkohol i papierosy. Do tego stanu może się przyczynić również przyjmowanie niektórych leków i stosowanie diet odchudzających, podczas których dochodzi do odwodnienia i przyspieszonych przemian metabolicznych.

Czy dieta może zmienić pH?

Za najbardziej skuteczny sposób na odkwaszanie organizmu uznaje się dietę. Zaleca się wprowadzenie do niej większej ilości produktów o odczynie zasadowym, do których należą: sok z cytryny, kasze: jaglana i gryczana, świeże warzywa i owoce, przede wszystkim cytrusy, kiwi, banany, truskawki i arbuz. Organizm można skutecznie odkwasić także, włączając do diety większe ilości oliwy z oliwek i innych olejów roślinnych oraz orzechy. Czarną herbatę kawę należy zastąpić natomiast herbatami ziołowymi i kawą zbożową.

Nie wykluczaj całkowicie z diety całkowicie produktów kwasotwórczych

Dietetycy podkreślają, że racjonalne żywienie nie powinno polegać na całkowitej eliminacji produktów kwasotwórczych, ponieważ są one kluczowe dla naszego organizmu. Za produkty kwasotwórcze uznaje się zboża, ryby, jaja, mięso i produkty mleczne.

Co twierdzą przeciwnicy tej teorii?

Przeciwnicy teorii mówiącej o zakwaszaniu organizmu twierdzą, że dieta tylko w nieznacznym stopniu jest w stanie wpłynąć na pH krwi, bo trudno je zmienić. A to dlatego, że organizm człowieka jest wyposażony w tzw. bufory, które dbają o to, utrzymanie stałego pH krwi. Zgadzają się jednak z tym, że dieta jest w stanie wpływać na pH moczu, które powinno utrzymywać się na poziomie 4,6-8 pH. Bardziej zasadowy odczyn mają osoby spożywające spore ilości warzywa i ograniczające mięso.

Czytaj też:

Woda z cytryną na czczo – właściwości, fakty i mity