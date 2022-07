Eliksir życia, czyli 3 najzdrowsze polskie owoce. Jedz je codziennie!

Jagoda kamczacka nazywana jest eliksirem życia. Leczy i wzmacnia organizm. W medycynie ludowej była wykorzystywana do leczenia cukrzycy, anemii, łagodzenia infekcji wirusowych i bakteryjnych. Dziś wiadomo, że pomaga również obniżyć zbyt wysoki poziom cholesterolu i trójglicerydów w krwiobiegu, a tym samym ryzyko miażdżycy, zawału serca, udaru mózgu i nadciśnienia tętniczego. Owoce jagody kamczackiej są lekko cierpkie, dlatego wykorzystuje się je do robienia nalewek czy jako dodatek do słodkich deserów, bo przełamuje ich smak. Znajdziemy w nich:

kwercetynę,

antocyjany,

witaminę C,

witaminę K,

potas,

mangan,

magnez.

Jagoda kamczacka pochodzi z północno–wschodniej Azji. Jej prawidłowa nazwa to wiciokrzew siny lub kamczacki. Coraz częściej jest uprawiana w Polsce ze względu na to, że nie ma dużych wymagań glebowych.

Minikiwi

Minikiwi, tak jak jagoda kamczacka, wywodzi się z Azji. Zaliczane jest do owoców jagodowych. Wielkością przypomina dorodne winogrona albo nieduże śliwki, w smaku stanowi dość zaskakującą mieszankę aromatów znanych z wielu różnych owoców. Zawiera wiele prozdrowotnych składników, takich jak:

witamina C,

witamina E,

błonnik pokarmowy,

polifenole,

luteina.

Jagody minikiwi są bogatym źródłem przeciwutleniaczy, takich jak witamina C czy związki fenolowe, których stężenie jest 14–krotnie wyższe od tego w jabłkach czy owocach cytrusowych. Regularne jedzenie tych owoców wzmacnia odporność, działa przeciwzapalnie, pomaga opóźniać procesy starzenia, redukuje tzw. stres oksydacyjny związany z działaniem wolnych rodników i zmniejsza ryzyko rozwoju wielu chorób przewlekłych. Na ten owoc, a właściwie na zawarty w nim składnik – aktynidynę, powinni jednak uważać alergicy.

Dereń jadalny

Dereń jadalny to niewielkie drzewo lub większy krzew. Owoce przypominają smakiem wiśnię i żurawinę. Wykorzystywany był w medycynie ludowej, ponieważ ma wiele właściwości zdrowotnych. Zawiera takie składniki jak:

żelazo,

wapń,

potas,

mangan,

miedź,

garbniki,

kwas chinowy,

kwas jabłkowy,

beta-karoten,

flawonoidy,

witaminę A,

witaminę C,

antocyjany.

Dereń jadalny zawiera żelazo. Regularne spożywanie tego owocu łagodzi objawy niedokrwistości, zalecany jest osobom z anemią, a także kobietom mającym obfite miesiączki. Wiadomo też, że wspomaga pracę żołądka, ze względu na zawarte w nim garbniki.

