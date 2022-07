Przegląd najpopularniejszych diet, które... gwarantują efekt jo-jo

Chociaż odchudzanie bardzo często związane jest z szybką utratą zbędnych kilogramów, to u większości, bo aż u 90% osób, uzyskana masa ciała jest nietrwała i wraca do tej sprzed diety. Niestety, wiele z nich nie zdaje sobie sprawy, że diety cud, głodówki oraz monodiety to kiepski sposób na odchudzanie i zawsze będzie wiązał się z efektem jo-jo. Jakie konkretnie diety odchudzające nie są skuteczne?

Głodówka – szybki sposób na efekt jo-jo

Wśród osób borykających się z nadwagą lub otyłością nadal panuje przekonanie, że restrykcyjne ograniczenie jedzenia spowoduje trwały spadek masy ciała. Odchudzanie z wykorzystaniem głodówki, chociaż skutkuje szybką utratą kilogramów, to powoduje także efekt jo-jo. Dzieje się tak dlatego, że głodówki i diety o niskiej kaloryczności (poniżej 1000 kcal) zaburzają gospodarkę hormonalną. Powodują wahania między leptyną (hormon sytości) a greliną (hormon głodu), co sprzyja powstawaniu efektu jo-jo. Należy zatem pamiętać, że bezpieczne tempo chudnięcia to ok. 0,5-1 kg tygodniowo.

Dodatkowo, warto podkreślić, że głodówka stosowana jako dieta odchudzająca spowalnia metabolizm, przez co po zakończeniu kuracji i powrocie do wyższej kaloryczności spożywanych posiłków, organizm nie jest w stanie zapanować nad reakcjami, które w nim zachodzą, co skutkuje nagłym wzrostem masy ciała. Długotrwałe głodzenie się, a następnie powrót do normalnego odżywiania sprawia, że spożywane jedzenie częściej niż w energię, zamieniane jest w odkładającą się tkankę tłuszczową.

Dieta Dukana a efekt jo-jo

Osoby, które decydują się na odchudzanie, bardzo często wybierają dietę Dukana. Jest to dieta białkowa, która składa się z czterech faz, z czego już w pierwszym okresie można schudnąć nawet 8 kg. Niestety, chociaż jest to popularna dieta odchudzająca, to nie polecają jej dietetycy. Oprócz tego, że jest niebezpieczna ze względu na dużą podaż białka i tym samym powstające niedobory innych składników odżywczych, to dodatkowo obciąża nerki i wątrobę oraz bardzo często powoduje efekt jo-jo.

Warto pamiętać, że tak jak głodówki i diety niskokaloryczne, również dieta Dukana nie jest ani zdrowa, ani skuteczna, gdyż wiąże się z szybkim powrotem do wcześniejszej masy ciała.

Dieta kopenhaska – czy pojawia się po niej efekt jo-jo?

Kolejna dieta stosowana często jako dieta odchudzająca to dieta kopenhaska (inaczej także: dieta szwedzka). To restrykcyjna, 13-dniowa dieta, która umożliwia utratę nawet 20 kg. Osoby, które zastanawiają się, jak schudnąć, powinny trzymać się ściśle określonego jadłospisu oraz godzin przyjmowania posiłków. Dietetycy przestrzegają jednak, że odchudzanie tą metodą praktycznie zawsze skutkuje efektem jo-jo, gdyż nie uwzględnia się w niej czasu potrzebnego na wyjście z diety i stabilizację masy ciała.

Trzeba pamiętać, że dieta kopenhaska ma także wiele innych, niechcianych efektów m.in. osłabienie organizmu, częste omdlenia, zaburzenia metaboliczne, osłabienie mięśni itp.

Inne, często stosowane diety, które gwarantują efekt jo-jo

Bardzo dużo osób decyduje się na odchudzanie, dlatego istnieje mnóstwo diet, które pomagają zgubić zbędne kilogramy. Niestety, wiele z nich stosowanych jest bez konsultacji ze specjalistą (według badań nawet 80% osób wybiera dietę samodzielnie, bez konsultacji z dietetykiem), co skutkuje efektem jo-jo i innymi, negatywnymi dla funkcjonowania organizmu efektami.

Diety odchudzające, które skutkują efektem jo-jo:

dieta zgodna z grupą krwi – chociaż popularna w odchudzaniu, to budzi wiele kontrowersji i dzieli dietetyków. Polega na dopasowaniu jadłospisu do grupy krwi, gdyż według twórców to właśnie w genach zapisany jest najlepszy sposób odżywiania. Często występuje w niej efekt jo-jo, a dodatkowo specjaliści podkreślają, że wyeliminowanie niektórych produktów, może powodować niedobory.



monodiety – to diety niskokaloryczne oparte na jednym produkcie spożywczym bądź grupie produktów m.in. dieta warzywno-owocowa, kapuściana, ryżowa, serowa, jogurtowa itp. Chociaż każda z nich prowadzi do spadku masy ciała, to stosowanie przez długi czas spowalnia metabolizm i nie dostarcza do organizmu potrzebnych do funkcjonowania składników odżywczych.



dieta Atkinsa – to kolejna, bardzo popularna dieta odchudzająca, która jest bogata w tłuszcze i białka, a uboga w węglowodany, co przekłada się na szybki spadek masy ciała. To kolejna dieta, która nie jest zbilansowana, przez co wywołuje szybki efekt jo-jo, a do tego pogarsza samopoczucie i prowadzi do niedoborów witaminowych.



dieta norweska – inaczej jajeczna lub grejpfrutowa, to dieta trwająca 14 dni i umożliwiająca utratę nawet 10 kg. Warto podkreślić, że ze względu na to, że jest monotonna i nieurozmaicona szybko prowadzi do efektu jo-jo, a także osłabienia organizmu i powstania niedoborów.



