Szklanka tego soku wypita codziennie uchroni cię przed chorobami serca

Owoc granatu ma około 5-12 cm średnicy. Skórka granatu jest twarda i niejadalna, ale w środku znajdują się dziesiątki jadalnych nasion. Są bogate w błonnik, witaminy, minerały i bioaktywne związki roślinne, ale zawierają również trochę cukru.

W jednej filiżance, mieszczącej około 170 g czerwonych kuleczek, znajdziemy:

7 g błonnika,



3 g białka,



witaminę C (ok. 30 proc. dziennego zapotrzebowania),



witaminę K (ok. 36 proc. dziennego zapotrzebowania),



kwas foliowy,



potas.

Granaty zawierają dwa związki roślinne o dużych właściwościach leczniczych. Punicalagin jest silnym przeciwutleniaczem, który walczy z wolnymi rodnikami, a kwas punikowy to rodzaj sprzężonego kwasu linolowego o silnym działaniu biologicznym.

Sok z granatów zapobiega miażdżycy i poprawia stan tętnic

Badanie z 2004 roku, którego wynik opublikowano w czasopiśmie Clinical Nutrition wykazało, że picie soku z granatów pozytywnie wpływa na stan tętnic. Dowiedziono, że u pacjentów, którym podawano codziennie przez cały sok z granatów, zmiany miażdżycowe w tętnicy szyjnej zmniejszyły się o 35 proc.

Picie soku z granatów zapobiega chorobie niedokrwiennej serca

W badaniu przeprowadzonym przez Kalifornijski Instytut Badań Medycyny Prewencyjnej oceniano wpływ soku z granatów u ludzi cierpiących na niedokrwienie serca lub niewystarczający przepływ krwi do mięśnia sercowego. Czterdziestu pięciu pacjentów zostało losowo przydzielonych do spożywania szklanki soku z granatów lub napoju placebo dziennie. Pod koniec trzymiesięcznego badania naukowcy stwierdzili, że pacjenci, którzy codziennie pili sok z granatów, wykazywali znaczną poprawę przepływu krwi do mięśnia sercowego w porównaniu z grupą placebo.

Sok z granatów korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu pokarmowego

Granat jest bogatym źródłem błonnika, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu pokarmowego i pozwala na utrzymanie prawidłowej wagi ciała.

Obniża ciśnienie krwi

Badania wykazały również, że regularne picie soku z granatów pomaga obniżyć ciśnienie krwi.

Zmniejsza stres oksydacyjny

Naukowcy porównali sok z granatów z innymi silnymi przeciwutleniaczami, takimi jak sok winogronowy, sok żurawinowy, zielona herbata, witamina C i witamina. Badanie wykazało, że o wiele skuteczniej zmniejszał szkodliwy wpływu wolnych rodników na błony komórkowe.

