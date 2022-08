Ser – wróg szczupłej talii czy niezbędne źródło białka?

Istnieje tak wiele różnych rodzajów sera, że trudno ich uniknąć w diecie. To jeden z najbardziej popularnych produktów żywnościowych. Dodawany jest też do potraw: omletów, sałatek, kanapek, dań z makaronu i mięsa. Dietetycy z portalu Eat This, Non That zbadali, jaki wpływ jedzenie sera ma na talię.

Polacy nie nie przepadają za serami. Jak wynika ze statystyki, co roku każdy z nas zjada około 13 kg, Francuzi aż 25 kg. Ser zjadamy głównie na kanapkach, w pizzy lub jako przekąskę. W zależności od tego, jaki rodzaj sera wybierzemy i ile go zjemy, może wpłynąć korzystnie lub nie na nasze zdrowie i figurę. Ser jest bogatym źródłem składników odżywczych Zawartość składników odżywczych jest różna, w zależności od gatunku i rodzaju sera. Ser jest źródłem: białka,

kwasów tłuszczowych (kwasy nasycone stanowią średnio prawie 60%., kwasy nienasycone 30% w tym jednonienasycone, ok. 2,7%),

witaminy A,

witaminy z grupy B (B2, B6, B12),

witaminy D, E i K,

wapnia,

magnezu,

potasu,

sodu,

fosfor. Sery są kaloryczne Sery ze względu na zagęszczenie składników odżywczych zaliczane są do produktów kalorycznych z wysoką zawartością cholesterolu. Wiele odmian sera zawiera dużo kalorii, tłuszczu i sodu. Zawierają także tyraminę, która może powodować ból głowy. Dlatego ważne jest, aby nie przesadzać i nie przekraczać zalecanej ilości tego produktu w naszym menu. Ile sera dziennie zjeść, żeby nie przytyć? Dietetycy wskazują, żeby spożycie sera w czasie jednego posiłku ograniczyć do 30 gramów twardego sera lub połowy szklanki miękkiego sera. Jakie rodzaje sera wybrać, żeby nie przytyć Według dietetyków z portalu EatThis, Non That, osoby, które dbają o linię, powinny wybrać niskotłuszczowy twaróg. Jedna filiżanka twarogu zawiera około 24 gramów białka. Jest to doskonała opcja na śniadanie lub przekąskę, którą można jeść w ciągu dnia. Dobrą opcją jest też wybór odtłuszczonego sera mozzarella, który zawiera około 20 gramów białka na filiżankę. Kolejnym, na liście zalecanych serów jest odtłuszczony Cheddar z zawartością 14 g białka oraz parmezan o obniżonej wartości tłuszczu zawierający 10 g białka. Wybieraj sery o intensywnym smaku i zapachu Sery wzbogacają smak potraw. Dietetycy zalecają, żeby wybierać te o intensywnym smaku i zapachu, bo wtedy można dodać ich mniej, żeby osiągnąć ten sam efekt. Ostre i pleśniowe sery, lepiej ich zdaniem sprawdzają się na zapiekankach i w tostach. Używaj tartego sera Jedna łyżka tartego parmezanu ma tylko 25 kalorii, a bardzo wzbogaca smak potraw. Wiedzą o tym doskonale Włosi, którzy posypują tartym parmezanem makarony. Czytaj też:

