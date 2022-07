Jak jedzenie sera wpływa na twoją talię?

Ser uważany jest za produkt bardzo tuczący. I rzeczywiście, żółty ser zawiera średnio 350 kalorii w 100 gramach. Jest to jednak składnik, bez którego nie wyobrażamy sobie dań kuchni włoskiej. Nadaje się nie tylko do spaghetti czy lasagne, ale również do wszelkich zapiekanek, kanapek, sałatek, dań mięsnych czy sosów. Ser żółty jest pyszny, bogaty w wapń i w witaminy z grupy B, ale... nie należy go spożywać w nadmiarze.

Jak jedzenie sera wpływa na organizm?

Duże ilości sera żółtego mogą być źródłem wielu dodatkowych kalorii w diecie. Niestety, częste sięganie po dania bogate w ser (np. makarony, zapiekanki, pizze, tosty) może przyczyniać się do wzrostu wagi.

Niektóre rodzaje sera mogą być również bogate w tłuszcze nasycone, które mogą negatywnie wpływać na poziom cholesterolu w organizmie. Szczególnie wymienia się tutaj ser Gouda oraz Emmentaler, dlatego warto nie sięgać po niego zbyt często w swojej diecie.

Czy ser żółty może pomóc w odchudzaniu?

Paradoksalnie, okazuje się jednak, że osoby przebywające na diecie redukcyjnej nie muszą zupełnie rezygnować z sera. Tak jak może dostarczyć dużej ilości kalorii, tak również może... wspomóc utratę zbędnych kilogramów. Jak to możliwe?

Ser to produkt mleczny, który zawiera białko. Białko to budulec masy mięśniowej w organizmie, ale również czynnik dający energię. Dania, zawierające białko, są sycące i zaspokajają uczucie głodu. Dzięki temu mogą ograniczać chęć podjadania między posiłkami i zmniejszać ryzyko sięgnięcia po niezdrowe przekąski. W ten sposób rozsądnie spożywany ser może wspomagać proces odchudzania.

Jaki ser wybierać na diecie?

Osoby przebywające na diecie redukcyjnej, powinny w pierwszej kolejności sięgać po biały ser. Znajduje się w nim białko kazeinowe, które jest najlepiej przyswajane przez organizm. Taki ser nie jest też tak mocno tuczący jak ser żółty.

Miłośnicy żółtych plastrów z dziurami nie muszą jednak całkiem rezygnować ze spożywania swojego ulubionego przysmaku. Warto jedynie powstrzymać się od kupowania serów topionych, które zawierają duże ilości tłuszczu, a niewielkie składników odżywczych. Oprócz tego dobrze jest sięgać po sery o niewielkiej zawartości tłuszczu, takie jak parmezan. Jedna łyżka startego parmezanu zawiera tylko 20 kalorii. To niewiele, a wystarczająco, by wzbogacić smak naszego ulubionego spaghetti czy zapiekanki.

Jaki ser dla osób intensywnie trenujących?

Ci, którzy chcą nie tylko schudnąć, ale też wyrzeźbić ciało i mieć smukłą talię, mogą także wybierać ser ricotta. Jest on bardzo zdrowy, zawiera dobrej jakości białko, witaminę B12, witaminę D, K, selen, fosfor, magnez, żelazo, wapń. Warto podkreślić, że na bazie tego sera przygotowywane są odżywki białkowe, po które często sięgają sportowcy.

