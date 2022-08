Chcesz poprawić sobie nastrój? Jedz te potrawy

Jednym z takich produktów są orzechy. Zawarta w nich spora dawka magnezu powoduje poprawę nastroju. Badania dowodzą, że regularne jedzenie orzechów zapobiega depresji. W orzechach znajdziemy też zdrowe kwasy tłuszczowe omega-3, które są odpowiedzialne za obniżanie poziomu złego cholesterolu. Są również źródłem kwasu elagowego, hamującego wydzielanie się substancji rakotwórczych. Zawierają też inne składniki mineralne, takie jak: fosfor, żelazo, wapń, potas czy cynk oraz antyoksydanty odpowiedzialne za niwelowanie skutków działania wolnych rodników. Jedna mała garść orzechów wystarczy, by skutecznie walczyć z ryzykiem wystąpienia ataków serca. Po orzechy mogą sięgać również diabetycy – dzięki niskiej zawartości węglowodanów nie spowodują one podwyższenia poziomu glukozy we krwi. Orzechów nie powinno się jednak jeść zbyt dużo, bo są tuczące. W 100 gramach orzechów włoskich znajduje się bowiem aż 645 kcal.

Jarmuż

Jarmuż jest doskonałym źródłem kwasu foliowego – związku odpowiedzialnego za produkcję serotoniny, a więc poprawiającym nam w naturalny sposób humor. Zawiera również karotenoidy, które dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym także poprawiają nastrój. Dietetycy wskazują, że jarmuż warto włączyć do codziennego jadłospisu również dlatego, że zawiera dużo wapnia. Jest go nawet więcej niż w mleku. Zapobiega więc wystąpieniu osteoporozy. Zawarte w nim przeciwutleniacz chronią natomiast przed rakiem. Polecany jest osobom dbającym o linię: 100 gramów tego warzywa to zaledwie 49 kcal.

Sprawdź, jakie jeszcze produkty znalazły się na liście

Ostrygi



Ostrygi zawierają cynk – pierwiastek, który zwalcza stres, poprawia nastrój oraz pamięć. Uważane są za silny afrodyzjak. Oprócz tego łagodzą stany zapalne. Spożywane regularnie wpływają na prawidłową pracę serca oraz układu krążenia. W ich składzie znajduje się wiele składników odżywczych, np. kwasy tłuszczowe omega-3 czy witamina B12. Nie muszą się ich obawiać osoby na diecie, bo są niskokaloryczne.



Kawa



Kofeina zawarta w kawie zwiększa poziom adrenaliny oraz dopaminy – hormonu przyjemności i nagrody. Dzięki temu po wypiciu filiżanki kawy znika zmęczenie, czujemy się pełni sił i myślimy pozytywnie.

Dietetycy doradzają, żeby wybierać kawę czarną i najlepiej niesłodzoną, bo ta z dużą ilością cukru lub mleka może powodować wzdęcia. Zalecają picie maksymalnie dwóch filiżanek dziennie tego napoju.



Gorzka czekolada

Już dwie kostki gorzkiej czekolady sprawią, że poczujemy się lepiej, ponieważ po ich zjedzeniu poziom serotoniny, czyli hormonu szczęścia, gwałtownie się podniesie. Gorzka czekolada jest nie tylko smaczna, zawiera też dużą ilość antyoksydantów, które zapobiegają starzeniu się skóry. Dzięki zawartości flawonoidów, wpływa ona na pamięć, tym samym obniżając ryzyko zachorowania na Alzheimera.

Dietetycy wskazują, że działa odchudzająco. Nie przesadzajmy jednak z ilością – 40 g czekolady o 85 proc. zawartości kakao to ok. 225 kcal.