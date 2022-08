Jesteś zmęczony? Jedz te produkty, dodadzą ci energii

Permanentny brak energii wpływa na nasze samopoczucie i codzienne funkcjonowanie. Sprawia, że nie możemy się skoncentrować. Dietetycy wskazują, że rodzaj, jakość i ilość spożywanych produktów ma kluczowy wpływ na to jak się czujemy oraz czy mamy wystarczająco dużo energii do działania.

Jakie witaminy i minerały znajdują się w produktach, które podnoszą poziom energii?

Lista zalecanych produktów podnoszących poziom energii

Tłuste ryby

Tłuste ryby, takie jak łosoś i tuńczyk, są dobrym źródłem białka, kwasów tłuszczowych i witamin z grupy B. Porcja łososia lub tuńczyka zapewnia zalecaną dzienną ilość kwasów tłuszczowych omega-3 i witaminy B12. Wykazano, że kwasy tłuszczowe omega-3 zmniejszają stan zapalny, który jest częstą przyczyną zmęczenia.

Jajka

Jajka zawierają duże ilości białka, które jest stabilnym i trwałym źródłem energii. Za produkcję energii odpowiada zawarty w nich aminokwas – leucyna. Leucyna pomaga komórkom przyswajać więcej cukru i zwiększać rozpad tłuszczu w celu wytworzenia energii. Ponadto jajka są bogate w witaminy z grupy B. Te witaminy pomagają enzymom pełnić swoją rolę w procesie rozkładania pożywienia na energię.

Sprawdź, jakie jeszcze produkty znalazły się na liście

Jagody goji



Jagody goji są pełne przeciwutleniaczy, witamin i minerałów i dobrym źródłem błonnika. Badania wskazują, że ich jedzenie dodaje energii, która jest stopniowo uwalniana. Można dodawać je do koktajli, wypieków lub zjeść je na surowo.



Ryż brązowy



Brązowy ryż ma więcej wartości odżywczych niż biały, w tym błonnika, witamin i minerałów, ponieważ jest mniej przetworzony. Jest bardziej pożywny. Dzięki wysokiej zawartości błonnika brązowy ryż ma niski indeks glikemiczny, dzięki czemu reguluje poziom cukru we krwi, a co za tym idzie, pozwala utrzymać organizmowi stały poziom energii w ciągu dnia.



Pół szklanki, czyli około 50 gramów brązowego ryżu zawiera aż 2 gramy błonnika oraz zapewnia dużą część zalecanego dziennego spożycia manganu – minerału, który pomaga enzymom rozkładać węglowodany i białka potrzebne do wytworzenia energii.

Dzięki wysokiej zawartości błonnika, brązowy ryż ma niski indeks glikemiczny, dzięki czemu sprawniej reguluje poziom cukru we krwi, a co za tym idzie pozwala utrzymać organizmowi stały poziom energii w ciągu dnia.



Płatki owsiane



Pełnoziarniste płatki zbożowe mogą zapewnić długotrwałą energię. Zawierają beta glukan, rozpuszczalny błonnik, który po połączeniu z wodą tworzy gęsty żel. Obecność tego żelu w układzie pokarmowym opóźnia opróżnianie żołądka i wchłanianie glukozy do krwi.

Ponadto owies jest bogaty w witaminy i minerały, które wspomagają proces produkcji energii. Należą do nich: witaminy z grupy B, żelazo i mangan. Połączenie tych składników sprawia, że ​​płatki owsiane są idealnym pożywieniem zapewniającym długotrwałe uwalnianie energii.



Soczewica



Soczewica jest dobrym źródłem kwasu foliowego, manganu, cynku i żelaza. Te składniki wspomagają produkcję energii komórkowej i rozkładanie składników odżywczych w celu uwolnienia energii.Jedna filiżanka ugotowanej soczewicy dostarcza do 36 gramów węglowodanów i około 14 gramów błonnika.





Awokado



Awokado jest bogate w zdrowe tłuszcze, witaminy z grupy B i błonnik. Około 84 proc. zdrowych tłuszczów w awokado pochodzi z jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

Wykazano, że te zdrowe tłuszcze promują optymalny poziom tłuszczu we krwi i zwiększają wchłanianie składników odżywczych. Mogą być również magazynowane w organizmie i wykorzystywane jako źródła energii.



Bataty



Słodkie ziemniaki to idealne źródło energii zwłaszcza dla tych, którzy szukają dodatkowego zastrzyku na dłużej. Jedna szklanka, czyli około 100 gramów słodkich ziemniaków może zawierać do 25 gramów węglowodanów złożonych, 3,1 grama błonnika, aż 2 proc. zalecanej dziennej dawki manganu i 564 proc. dziennej zalecanej dawki witaminy A. Dzięki dużej zawartości błonnika i węglowodanów złożonych obecnych w słodkich ziemniakach, organizm trawi je powoli, a cały proces zapobiega brakom energii w ciągu dnia.



Hummus



Hummus to potrawa przygotowywana z ciecierzycy, pasty sezamowej tahini, oleju i soku z cytryny. To połączenie czyni z niej doskonałe źródło energii. Ciecierzyca w hummusie to dobre źródło złożonych węglowodanów i błonnika, które organizm może wykorzystać do uzyskania stałych pokładów energii.

Z kolei pasta z nasion sezamu i oliwa z oliwek, dodawane do hummusu zawierają zdrowe tłuszcze i te składniki również pomagają w spowalnianiu wchłaniania węglowodanów, a to zapobiega skokom poziomu cukru we krwi.