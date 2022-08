Nie chcesz problemów z tarczycą? Nawet nie wkładaj tego do ust

Hormony tarczycy regulują funkcje życiowe organizmu, w tym układ oddechowy, centralny i obwodowy układ nerwowy, szybkość tętna, masę ciała, poziom cholesterolu, cykle menstruacyjne. Kiedy tarczyca wytwarza nieodpowiednią ilość hormonów, skutki odczuwa cały organizm.

Najgorsze produkty dla tarczycy

Dietetycy wskazują, że osoby z chorą tarczycą powinny zrezygnować przede wszystkim z wysoko przetworzonych produktów i fast foodów. Zawarte w nich substancje zaburzają prawidłowe działanie hormonów w organizmie. Dlatego produkty takie jak pizza, nuggetsy, frytki, hamburgery, tortille, hot dogi czy kebaby powinny na stałe zniknąć z menu.

„Jeśli będziemy mieć dietę pełną fast foodów i innych niezdrowych produktów, jeśli nie będziemy przykładać należytej wagi do tego, co jemy, to faktycznie będzie to miało wpływ na gospodarkę hormonalną”– powiedziała w rozmowie z WP abcZdrowie dietetyk kliniczny Karolina Lubas z MajAcademy.

Ten produkt jest stanowczo zakazany?

Istnieje przekonanie, że nabiał nie jest wskazany dla osób chorych na tarczycę. Jak się okazuje, nie do końca jest to prawda. Nabiał może utrudniać przyswajanie leków na tarczycę, dlatego lepiej zrezygnować z niego na śniadanie. Nie powinno się jednak całkowicie wyeliminować go z jadłospisu, ponieważ jest ważnym składnikiem zbilansowanej diety.

Uważaj na soję

Soja może utrudniać wchłanianie syntetycznego hormonu tarczycy w postaci leku, który przyjmuje się przy niedoczynności tarczycy. Dodatkowo, w przypadku osób z niedoborem jodu, izoflawony w soi mogą prowadzić do zmniejszenia czynności hormonów tarczycy. Ważne, by między przyjęciem leku a zjedzeniem soi minęły 4 godziny.

Unikaj smażonych potraw

Dietetycy doradzają, żeby osoby chore na tarczycę wyeliminowały pokarmy bogate w tłuszcze trans, które nie tylko mogą hamować skuteczność leków, zastępujących hormony tarczycy, ale też niekorzystnie wpływają na naturalną produkcję hormonu tarczycy w organizmie.

Ogranicz gluten

Okazuje się, że nie tylko osoby z nietolerancją glutenu powinny uważać na ten składnik. Jedna z jego frakcji w budowie jest podobna do komórek tarczycy. To powoduje zwiększoną produkcję przeciwciał przeciw tarczycy.

