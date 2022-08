Nie masz ochoty na seks? Włącz do swojej diety te produkty

Według założeń Ajurwedy seks jest jednym z trzech głównych filarów zdrowia obok jedzenia i snu. Dr Rekha Radhamony, wskazuje produkty, które w naturalny sposób podnoszą poziom libido i poprawiają zdrowie seksualne. Lekarka podkreśla, że komponując dietę, warto zadbać również o to, żeby organizm był w stanie przyswoić cenne składniki.

Przyczyny obniżenia libido

Na obniżenie libido mogą wpływać zarówno stres, przepracowanie, zmęczenie codziennymi obowiązkami jak również przyjmowanie leków i niektóre choroby m.in.: układu krwionośnego, tarczycy, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niedobór testosteronu, a nawet nadmiar cholesterolu we krwi. Eksperci wskazują, że przyczyną może być również stosowanie używek i niewłaściwa dieta.

Produkty wspomagające zdrowie seksualne

Owoc granatu

Według dr Rekha Radhamony do codziennego jadłospisu należy wprowadzić owoc granatu. Wspomaga erekcję, korzystnie wpływa na doznania seksualne, zwiększa też szansę na poczęcie potomstwa. Granat to owoc bogaty w polifenole, które wpływają na obniżenie ciśnienia krwi, zapobiegają chorobom serca i udarowi mózgu.

Sprawdź, jakie jeszcze produkty znalazły się na liście

Zupa z kaszy jęczmiennej



Jęczmień zawiera cenne minerały, które korzystnie działają na potencję, w tym cynk, miedź, potas, żelazo, magnez i fosfor. Jest też bogatym źródłem antyoksydantów. Zupa z jęczmienia pomaga zwiększyć krążenie w narządach płciowych. Podnosi poziom erekcji u mężczyzn.



Daktyle



Daktyle są wskazane dla osób, które chcą zwiększyć swoje libido. Jak wskazują najnowsze badania, podnosi również płodność u mężczyzn. Daktyle obfitują w bioaktywne fitochemikalia (karotenoidy, fitosterole, kwasy fenolowe, flawonoidy), które chronią przed rozwojem procesów zapalnych w organizmie.





Moringa

Moringa to roślina, która posiada wyjątkowe wartości odżywcze, a co za tym idzie – właściwości lecznicze. Moringa zawiera cztery razy więcej witaminy A niż marchew, siedem razy więcej witaminy C niż pomarańcze, 17 razy więcej białka niż mleko i 25 razy więcej żelaza niż szpinak.

Według założeń ajurwedy moringa skutecznie poprawia jakość męskiego nasienia, wskazana jest dla osób, które starają się o potomstwo.



Zupa dyniowa

Zupa z dyni pomaga przy schorzeniach gruczołu krokowego, wspomaga potencję, obniża poziom cholesterolu we krwi. Pobudza właściwe funkcjonowanie prostaty, poprawiając sprawność seksualną.



Czosnek

Czosnek pobudza krążenie. Hamuje agregację krwinek, obniża stężenie cholesterolu we krwi i glukozy. Tym samym poprawia potencję. Ma działanie przeciwutleniające.

